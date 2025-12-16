Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri başladı mı, kaç gün sürecek?
Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken havaların hızla soğuması ve bazı bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte 'zemheri' yeniden gündeme geldi. Halk arasında karakış olarak da adlandırılan bu dönem, ani sıcaklık değişimleriyle dikkat çekiyor. Özellikle gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki sert farklar hem günlük yaşamı hem de sağlığı doğrudan etkiliyor. Peki zemheri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor ve ne anlama geliyor? İşte 2025-2026 zemheri dönemiyle ilgili tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 06:21