Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri başladı mı, kaç gün sürecek?

Zemheri Döneminde Neden Hastalıklar Artıyor?

Zemheri ayı, halk arasında hastalıkların en sık görüldüğü dönemlerden biri olarak biliniyor. Bunun temel nedeni, sıcaklık dalgalanmalarının fazla olması. Vücut, kısa sürede değişen hava koşullarına uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu durum; grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu dönemde mevsime uygun giyinmenin ve bağışıklığı güçlü tutacak önlemler almanın önemine dikkat çekiyor.