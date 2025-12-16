Kadraj Galeri Kadraj İkon Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri başladı mı, kaç gün sürecek?

Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri başladı mı, kaç gün sürecek?

Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken havaların hızla soğuması ve bazı bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte 'zemheri' yeniden gündeme geldi. Halk arasında karakış olarak da adlandırılan bu dönem, ani sıcaklık değişimleriyle dikkat çekiyor. Özellikle gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki sert farklar hem günlük yaşamı hem de sağlığı doğrudan etkiliyor. Peki zemheri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor ve ne anlama geliyor? İşte 2025-2026 zemheri dönemiyle ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.12.2025 06:21
Zemheri dönemi, halk takvimine göre her yıl olduğu gibi 2025-2026 kış sezonunda da 22 Aralık tarihinde başlıyor. Bu süreç 30 Ocak tarihine kadar devam ediyor.

Yaklaşık 40 gün süren bu dönem kış mevsiminin en sert ve en dengesiz zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Zemherinin en dikkat çekici özelliği, sonbahar ile kış arasında geçiş niteliği taşıması. Bu nedenle bir gün bahar havasını andıran sıcaklıklar görülürken, birkaç gün içinde ciddi soğuklar yaşanabiliyor.

Zemheri Kaç Gün Sürer?

Zemheri toplamda 40 günlük bir dönemi kapsıyor. Bu süreçte sıcaklıklar ani şekilde düşüp yükselebiliyor. Örneğin 17-18 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları, kısa süre içinde 4-5 derece seviyelerine kadar gerileyebiliyor. Bu ani değişimler, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Zemheri Döneminde Neden Hastalıklar Artıyor?

Zemheri ayı, halk arasında hastalıkların en sık görüldüğü dönemlerden biri olarak biliniyor. Bunun temel nedeni, sıcaklık dalgalanmalarının fazla olması. Vücut, kısa sürede değişen hava koşullarına uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu durum; grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu dönemde mevsime uygun giyinmenin ve bağışıklığı güçlü tutacak önlemler almanın önemine dikkat çekiyor.