Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisi hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen dizinin oyuncuları da yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Genç yetenekler ve deneyimli isimlerden oluşan kadrodaki oyuncuların hayatları merak edildi. Özellikle Yörüklerin yuvası Zembilli'de aile büyüklerini canlandıran Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu gibi deneyimli oyuncuların memleketleri merak konusu oldu. Bakın Zembilli kasabasının gediklileri aslen nereliymiş...