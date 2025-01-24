Kadraj Galeri Kadraj İkon Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisi hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen dizinin oyuncuları da yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Genç yetenekler ve deneyimli isimlerden oluşan kadrodaki oyuncuların hayatları merak edildi. Özellikle Yörüklerin yuvası Zembilli'de aile büyüklerini canlandıran Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu gibi deneyimli oyuncuların memleketleri merak konusu oldu. Bakın Zembilli kasabasının gediklileri aslen nereliymiş...

Giriş Tarihi: 24.01.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:56
Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkiledi.

Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisi hem sürükleyici senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.

Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen dizinin oyuncuları da yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte gündeme geldi.

Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Genç yetenekler ve deneyimli isimlerden oluşan kadrodaki oyuncuların hayatları merak edildi.

Zembilli kasabasının gediklileri bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketleri! Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu...

Özellikle Yörüklerin yuvası Zembilli'de aile büyüklerini canlandıran Ruhi Sarı, Murat Akkoyunlu gibi deneyimli oyuncuların memleketleri merak konusu oldu.