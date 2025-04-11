Zeka testi: 2’lerin içindeki 3 nerede? 957 kişiden 26’sı başarılı oldu

İlk bakışta resim, düzenli bir "2" kalabalığı gibi görünüyor. Ancak bu rakamlar arasında ustalıkla gizlenmiş bir "3" bulunuyor. Onu fark edebilmek için sadece iyi bir görüş değil, aynı zamanda olağanüstü bir dikkat gerekiyor. Zihin, benzer desenleri gruplayarak kolayca kandırılır. Ama sen kalıpların dışına çıkabilir misin?