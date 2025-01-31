Kadraj Galeri Kadraj İkon Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Belediyeler, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 165 memur alımı yapacak. Başvurular ve detaylar resmi duyurular üzerinden erişime açıldı.

Giriş Tarihi: 31.01.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 08:58
Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Şartları

İlan kapsamında adaylardan şu şartlar aranıyor:

Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

2024 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak,

Başvuru sırasında 30 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak,

En az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Kuşadası Belediyesi Memur Alımı

Aydın Kuşadası Belediyesi, zabıta memuru kadrosunda 10 kişilik alım gerçekleştirecek. 6 erkek ve 4 kadın olmak üzere, lisans mezunu adaylar KPSS P3 puan türü üzerinden değerlendirilecek.

Başvuru Tarihleri: 3 – 7 Mart 2025
Resmi İlan: Resmi Gazete Duyurusu

Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesine, 90 ön lisans ve 10 lise mezunu olmak üzere toplam 100 itfaiye eri alınacak. Adayların KPSS puan şartı en az 60 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihleri: 10 – 24 Mart 2025
Resmi İlan: Resmi Gazete Duyurusu

Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Osmaniye Belediyesi, genel idare hizmetleri sınıfında 4 ön lisans ve 8 lisans mezunu olmak üzere toplamda 12 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Tarihleri: 10 – 24 Mart 2025
Resmi İlan: Resmi Gazete Duyurusu

Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Toplamda 40 zabıta memuru alımı yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden seçilecek olan adaylarda en az 70 KPSS puanı şartı aranıyor.

Başvuru Tarihleri: 10 – 24 Mart 2025
Resmi İlan: Resmi Gazete Duyurusu