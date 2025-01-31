Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Şartları İlan kapsamında adaylardan şu şartlar aranıyor: Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak, 2024 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak, Başvuru sırasında 30 yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak, En az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kuşadası Belediyesi Memur Alımı Aydın Kuşadası Belediyesi, zabıta memuru kadrosunda 10 kişilik alım gerçekleştirecek. 6 erkek ve 4 kadın olmak üzere, lisans mezunu adaylar KPSS P3 puan türü üzerinden değerlendirilecek. Başvuru Tarihleri: 3 – 7 Mart 2025 Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesine, 90 ön lisans ve 10 lise mezunu olmak üzere toplam 100 itfaiye eri alınacak. Adayların KPSS puan şartı en az 60 olarak belirlenmiştir. Başvuru Tarihleri: 10 – 24 Mart 2025 Osmaniye Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Osmaniye Belediyesi, genel idare hizmetleri sınıfında 4 ön lisans ve 8 lisans mezunu olmak üzere toplamda 12 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. Başvuru Tarihleri: 10 – 24 Mart 2025 Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Toplamda 40 zabıta memuru alımı yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden seçilecek olan adaylarda en az 70 KPSS puanı şartı aranıyor. Başvuru Tarihleri: 10 – 24 Mart 2025 Datça Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Muğla Datça Belediyesi, 2 lisans ve 1 ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 3 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular için en az 65 KPSS puanı şartı aranıyor. Başvuru Tarihleri: 10 – 12 Mart 2025