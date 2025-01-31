Zabıta veya itfaiye eri alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Şartları

İlan kapsamında adaylardan şu şartlar aranıyor:

Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

2024 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak,

Başvuru sırasında 30 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak,

En az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.