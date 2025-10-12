Yüzde 17.66 zam yolda: Memur ve emekliye 4 kurumdan Ocak 2026 maaş senaryosu! Polis, öğretmen, teknisyen...
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 11'lik artış ve bin liralık taban aylık zammına ek olarak enflasyon farkı da giderek netleşiyor. Son açıklanan enflasyon verileri memurların ocak ayında yüzde 16 ila 19 arasında bir maaş artışı alabileceğine işaret ediyor.
Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:13