Kadraj Galeri Kadraj İkon Yüzde 17.66 zam yolda: Memur ve emekliye 4 kurumdan Ocak 2026 maaş senaryosu! Polis, öğretmen, teknisyen...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 11'lik artış ve bin liralık taban aylık zammına ek olarak enflasyon farkı da giderek netleşiyor. Son açıklanan enflasyon verileri memurların ocak ayında yüzde 16 ila 19 arasında bir maaş artışı alabileceğine işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:13
Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE artışının yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında açıklanan enflasyon oranlarıyla bu fark şimdiden yüzde 2.38'e ulaştı. Böylece yüzde 11'lik zam oranı, ek farkla birlikte yüzde 13.64 seviyesine çıktı. Geriye kalan üç ayın verileriyle birlikte bu oranın daha da artması bekleniyor.

Dört Farklı Senaryoda Olası Maaş Artışları

Ekonomistlerin ve kurumların yıl sonu TÜFE tahminleri, memur ve emekli maaşlarının Ocak ayında ne kadar artacağına dair güçlü ipuçları veriyor.

İşte dört farklı tahmine göre oluşabilecek zam oranları ve maaş hesaplamaları:

1. OVP Tahminine Göre Artış: Yüzde 16.44

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda ikinci yarı enflasyonu yüzde 10.14 olacak. Buna göre memurlara yüzde 4.9 enflasyon farkı yansıyacak.

Zam oranı: Yüzde 16.44

En düşük memur maaşı: 59.806 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.400 TL

2. Merkez Bankası Üst Bant Tahmini: Yüzde 16.88

Merkez Bankası, 2025 enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29 olarak açıklamıştı. Üst bant olan yüzde 29'un gerçekleşmesi halinde enflasyon farkı yüzde 5.3 olacak.