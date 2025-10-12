Yüzde 17.66 zam yolda: Memur ve emekliye 4 kurumdan Ocak 2026 maaş senaryosu! Polis, öğretmen, teknisyen...

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE artışının yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında açıklanan enflasyon oranlarıyla bu fark şimdiden yüzde 2.38'e ulaştı. Böylece yüzde 11'lik zam oranı, ek farkla birlikte yüzde 13.64 seviyesine çıktı. Geriye kalan üç ayın verileriyle birlikte bu oranın daha da artması bekleniyor.