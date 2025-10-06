Yunanistan’dan siklon dalgası yaklaşıyor! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: İstanbullular bu geceye dikkat! 6 derece birden...

İstanbul ve Kıyı Şehirleri Kritik Bölgede

Salı sabahından itibaren kuvvetini artıracak sistem, ilk olarak Marmara ve özellikle İstanbul'da etkisini gösterecek. Kent genelinde Salı ve Çarşamba günleri su baskını ve taşkın riski oldukça yüksek. Kıyı şeritlerinde fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara hazırlıklı olunması gerektiği bildiriliyor.