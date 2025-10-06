Kadraj Galeri Kadraj İkon Yunanistan’dan siklon dalgası yaklaşıyor! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: İstanbullular bu geceye dikkat! 6 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye, yeni haftada serin ve yağmurlu havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş bekleniyor. Serin hava dalgasıyla birlikte batı ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece gerileyeceği öngörülüyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte 6 Ekim bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 06.10.2025 07:04
Kış yüzünü gösteriyor! Meteoroloji’den İstanbul ve 3 bölgeye sağanak uyarısı: Sıcaklıklar hızla düşecek! Bu geceden itibaren...

Türkiye, yeni haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından serin ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞ ALARMI: TÜRKİYE'Yİ ETKİSİNE ALACAK SİKLON İÇİN KRİTİK UYARI

Türkiye, Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli siklon sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji kaynakları özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz çevrelerinde önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli ve aralıksız yağışlar görüleceğini, deniz ulaşımında aksamalara yol açabilecek fırtınaların beklendiğini açıkladı.

İstanbul ve Kıyı Şehirleri Kritik Bölgede

Salı sabahından itibaren kuvvetini artıracak sistem, ilk olarak Marmara ve özellikle İstanbul'da etkisini gösterecek. Kent genelinde Salı ve Çarşamba günleri su baskını ve taşkın riski oldukça yüksek. Kıyı şeritlerinde fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara hazırlıklı olunması gerektiği bildiriliyor.

Batıdan Başlayan Yağışlar Salı Günü Etkisini Artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve büyük ölçüde yağışsız bir hava görüleceğini belirtti. Ancak akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak serin ve yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını duyurdu.

Özellikle Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın akşamdan itibaren yağışların başlayacağını vurgulayan Çelik, salı günü ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in büyük bölümünde kuvvetli gök gürültülü sağanakların beklendiğini açıkladı.