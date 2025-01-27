Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli kararda dikkat çeken detay: Yüksel, Enes, Salim cesedin başında beklediler! Yasak aşk raporda
Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a müebbet hapis cezası verilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin merak edilen gerekçeli kararı açıklandı. 944 sayfalık raporda Yüksel, Enes ve Salim'in Narin'in cansız bedeninin başında Nevzat'ı beklediği ifade edilirken yasak aşk detayı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:43