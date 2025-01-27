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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli kararda dikkat çeken detay: Yüksel, Enes, Salim cesedin başında beklediler! Yasak aşk raporda

Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a müebbet hapis cezası verilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin merak edilen gerekçeli kararı açıklandı. 944 sayfalık raporda Yüksel, Enes ve Salim'in Narin'in cansız bedeninin başında Nevzat'ı beklediği ifade edilirken yasak aşk detayı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:43
Yüksel, Enes, Salim Narin’in cesedinin başında beklediler!

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü öldürülen ve cansız bedeni 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık 2024 tarihindeki karar duruşmasında verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı ise, önceki gün açıklandı.

Yüksel, Enes, Salim Narin’in cesedinin başında beklediler!

ÖLDÜRMEDİ AMA ÖLDÜRÜLMESİNE İŞTİRAK ETTİ!

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hâkimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı kararda, dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Bu detaylardan biri de anne Yüksel Güran'a ilişkin. Gerekçeli kararda anneliğe dikkat çeken mahkeme heyeti, sanık Yüksel'in maktul Narin'in annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken, bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğine vurgu yaptı. Yüksel Güran'ın gerekçesinde anneliğe dikkat çeken mahkeme şu ifadeleri kullandı:

Yüksel, Enes, Salim Narin’in cesedinin başında beklediler!

"Bir an sanığın (Yüksel) beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geliyor. Yine sanık diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket etti."

Yüksel, Enes, Salim Narin’in cesedinin başında beklediler!

KAPALI KAPILARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini evden almaya geldiğinde 'eve geldiğimde odaların bütün kapıları kapalıydı' ifadelerine ise, Enes Güran ile ilgili yazılan gerekçede yer verildi. Kapalı kapılara açıklık getiren mahkeme, "Nevzat eve geldiğimde bütün kapılar kapalıydı dediği nazara alındığında sanık Enes'in belirtilen zaman diliminde evin içerisinde olduğu ve diğer sanıklar ile yapılan fikir birliği içerisinde evde sessiz kalarak Nevzat'ın Narin'in cansız bedenini almasını bekledi" ifadeleri kullandı.

Yüksel, Enes, Salim Narin’in cesedinin başında beklediler!

NEVZAT'I ÇAĞIRMA KARARINI NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA BİRLİKTE ALDILAR

Mahkeme gerekçeli kararında, Narin'in cansız bedeninin Nevzat'a verilmesini sanık Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın birlikte karar aldığına dikkat çekti. Mahkeme Salim Güran ile ilgili gerekçesinde Nevzat'ın olaya nasıl dâhil edildiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salim diğer sanıklar Yüksel ve Enes ile birlikte maktul Narin'in öldürülme eylemine iştirak ederek öldürdü. Ardından sanık Salim diğer sanıklar ile birlikte öldürme eylemi sonrası ne yapacaklarını kararlaştırdı. Bu sırada Salim, olay yerine yakın olan ve telefon ile konuştuğu sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedenini vererek yok etmesini istedi. Bu husus diğer sanıklar ile baba Arif Güran'ın evinde maktul Narin'in cansız bedeninin başında iken birlikte kararlaştırıldı."