YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? 13 Ağustos Üniversite tercih ekranı ne zaman kapanacak, süre uzatıldı mı?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci hızla sona eriyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen tarihler doğrultusunda adayların tercih işlemleri 13 Ağustos 2025 itibarıyla tamamlanacak. Üniversite tercihlerini henüz tamamlamayanlar için son saatler büyük önem taşıyor. Peki 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:48