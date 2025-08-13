Kadraj Galeri Kadraj İkon YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? 13 Ağustos Üniversite tercih ekranı ne zaman kapanacak, süre uzatıldı mı?

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? 13 Ağustos Üniversite tercih ekranı ne zaman kapanacak, süre uzatıldı mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci hızla sona eriyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen tarihler doğrultusunda adayların tercih işlemleri 13 Ağustos 2025 itibarıyla tamamlanacak. Üniversite tercihlerini henüz tamamlamayanlar için son saatler büyük önem taşıyor. Peki 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:48
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi milyonlarca adayın heyecanla takip ettiği kritik bir sürece girdi. Tercihler 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden başladı ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü sona erecek. Üniversite adayları bu tarih itibarıyla son kez tercih listelerini gözden geçirip başvurularını tamamlayacaklar. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme işlemleri nasıl ilerleyecek? İşte merak edilenler.

YKS Tercih Süreci Son Güne Giriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2025 YKS tercih başvuruları, adaylara yaklaşık iki haftalık bir tercih yapma imkanı tanıdı. Adaylar, bölümler ve üniversiteler arasında en uygun tercihlerini oluşturmak için titizlikle liste hazırladı.

13 Ağustos itibarıyla sistem üzerinden tercihler tamamlanacak ve artık gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek.

ÖSYM AİS sistemi tercihler için saat 23.59'da kapanacak. Adayların tercihlerini bu saate kadar kesinleştirmeleri gerekiyor. Bu aşamada tercihlerinde son değişikliklerini yapan adaylar, sonuçları beklemeye başlayacak.

YKS Tercih Sonuçları Açıklanma Tarihi Ne Zaman?

ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, önceki yılların deneyimlerine dayanarak tercih sonuçlarının genellikle tercihlerin kapanmasından itibaren yaklaşık iki hafta içinde duyurulduğu tahmin ediliyor.