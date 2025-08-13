YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? 13 Ağustos 2025 üniversite tercih ekranı ne zaman kapanacak? YKS tercih sonuç tarihi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi milyonlarca adayın heyecanla takip ettiği kritik bir sürece girdi. Tercihler 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden başladı ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü sona erecek. Üniversite adayları bu tarih itibarıyla son kez tercih listelerini gözden geçirip başvurularını tamamlayacaklar. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme işlemleri nasıl ilerleyecek? İşte merak edilenler.