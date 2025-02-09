YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları adayların üniversiteye yerleşebilmek için önemli bir adım atmalarını sağlıyor. ÖSYM başvuru sürecine dair detayları duyurdu. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecekler. Peki üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:00