YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını iki farklı şekilde gerçekleştirebilirler. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, bireysel olarak da yapılabilir. Başvurular için adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" adresini ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını kullanarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

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