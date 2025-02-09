Kadraj Galeri Kadraj İkon YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları adayların üniversiteye yerleşebilmek için önemli bir adım atmalarını sağlıyor. ÖSYM başvuru sürecine dair detayları duyurdu. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecekler. Peki üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:00
YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat 2025 Perşembe günü başladı ve yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar başvurularını zamanında yapabilmek için sürecin son tarihleri hakkında bilgi arayışına geçti. Peki, YKS başvuru süreci ne zaman sona erecek ve 2025 yılı için başvuru ücreti ne kadar olacak?

YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

YKS 2025 Başvuru Süreci Başladı: Adaylara Önemli Hatırlatmalar ve Tarihler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Ersoy, adaylara başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmelerini temenni etti.

YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

YKS Başvuruları İçin Son Gün Ne Zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak.

YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını iki farklı şekilde gerçekleştirebilirler. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, bireysel olarak da yapılabilir. Başvurular için adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" adresini ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını kullanarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS son başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı AYT TYT oturumları hangi tarihte yapılacak?

YKS Başvuru Kılavuzuna Dikkat

Adayların, başvuru işlemlerini kılavuz bilgilerine uygun olarak gerçekleştirmeleri oldukça önemli. 2025-YKS başvuru kılavuzu, başvurularla ilgili tüm detayları içeriyor. Adayların, bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve doğru bilgilerle başvurularını yapmaları gerekmektedir.

YKS başvuru kılavuzu için tıklayınız