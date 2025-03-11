YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS) | 2025 YKS geç başvuru bugün son mu, saat kaça kadar? Başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
ÖSYM'nin takvimine göre, YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlamış ve 3 Mart'ta sona ermişti. YKS geç başvuru işlemleri ise 11 Mart'ta başladı ve şu an devam ediyor. Peki YKS geç başvuru ne zaman sona erecek? Başvuru ekranı hangi saatte kapanacak? YKS geç başvurusu nasıl yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte üniversite sınavına katılmak isteyen öğrenciler için önemli bilgiler...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:51