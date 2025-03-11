YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS) | 2025 YKS geç başvuru bugün son mu, saat kaça kadar? Başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Üniversiteye giriş için en önemli aşamalardan biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru süreci 3 Mart'ta tamamlandı. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı sunuluyor. İşte 2025 YKS geç başvurularına dair tüm detaylar.