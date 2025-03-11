Kadraj Galeri Kadraj İkon YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS) | 2025 YKS geç başvuru bugün son mu, saat kaça kadar? Başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS) | 2025 YKS geç başvuru bugün son mu, saat kaça kadar? Başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlamış ve 3 Mart'ta sona ermişti. YKS geç başvuru işlemleri ise 11 Mart'ta başladı ve şu an devam ediyor. Peki YKS geç başvuru ne zaman sona erecek? Başvuru ekranı hangi saatte kapanacak? YKS geç başvurusu nasıl yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte üniversite sınavına katılmak isteyen öğrenciler için önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:51
2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Üniversiteye giriş için en önemli aşamalardan biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru süreci 3 Mart'ta tamamlandı. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı sunuluyor. İşte 2025 YKS geç başvurularına dair tüm detaylar.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YKS Geç Başvuru Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS geç başvuru sürecinin 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

📌 Başlangıç Tarihi: 11 Mart 2025 Salı, saat 10.00
📌 Bitiş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe, saat 23.59

Bu tarihler arasında adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YKS Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

YKS'ye geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini normal başvuru dönemine göre %50 artırımlı olarak ödeyecek.

💰 2025 YKS geç başvuru ücreti: Her oturum için 675 TL

2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Bu ücretin belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya ÖSYM'nin online ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YKS Geç Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS geç başvurularını yapmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilir:

1️⃣ ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasına giriş yapın (https://ais.osym.gov.tr)
2️⃣ T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın
3️⃣ "2025 YKS Geç Başvuru" sekmesini seçin
4️⃣ Katılmak istediğiniz oturumları belirleyin (TYT, AYT, YDT)
5️⃣ Başvuru bilgilerinizi kontrol edip onaylayın
6️⃣ Sınav ücretini belirtilen şekilde ödeyerek başvurunuzu tamamlayın

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ