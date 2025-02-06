YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

Milyonlarca gencin üniversiteli olmak için büyük bir heyecanla hazırlık yaptığı 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat 2025 Perşembe günü itibariyle başlayacak. Üniversite hayali kuran binlerce aday başvuru sisteminin açılmasını ve YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.