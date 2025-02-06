YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?
Her yıl milyonlarca adayın üniversiteye girebilmek için hazırlık yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 2025 yılı için üniversite sınavının başvuru süreci bugün başlıyor. YKS'ye katılacak adaylar için ücretler ve sınavın oturumlarına dair ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte üniversite sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:42