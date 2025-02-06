Kadraj Galeri Kadraj İkon YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

Her yıl milyonlarca adayın üniversiteye girebilmek için hazırlık yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 2025 yılı için üniversite sınavının başvuru süreci bugün başlıyor. YKS'ye katılacak adaylar için ücretler ve sınavın oturumlarına dair ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte üniversite sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:42
YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

Milyonlarca gencin üniversiteli olmak için büyük bir heyecanla hazırlık yaptığı 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat 2025 Perşembe günü itibariyle başlayacak. Üniversite hayali kuran binlerce aday başvuru sisteminin açılmasını ve YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

2025 YKS Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzu henüz erişime açılmadı. Ancak, adaylar sınavla ilgili detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler. Başvuru kılavuzunun yayımlandığında, başvuru işlemleri hakkında kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

YKS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

YKS başvurularının, 6 Şubat 2025 tarihinde sabah saatlerinde başlaması planlanıyor. Başvurular, adaylar tarafından elektronik ortamda yapılabilecek. Başvuru işlemleri, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

YKS Başvuru Tarihleri ve Son Başvuru Günü

YKS 2025 başvuru süreci, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve başvurular 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında adayların başvurularını tamamlamaları gerekecek.

YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?

YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar Olacak?

2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl, YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için ücrette değişiklik olup olmayacağı başvuru kılavuzunda yer alacak.