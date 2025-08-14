Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Mevzuatta "fiilî hizmet süresi zammı" olarak geçen uygulama, riskli veya yıpratıcı iş kollarında çalışan sigortalılara ek prim günü kazandırıyor. Bu günler hem toplam prim sayısına ekleniyor hem de emeklilik yaşından düşülüyor. Kısacası, çalışan bir yıl içinde 12 ay değil 15 ya da 18 ay çalışmış sayılıyor.