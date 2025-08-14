Kadraj Galeri Kadraj İkon Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

SGK 45 mesleğe yıpranma payı vererek emeklilik yaşını 5 yıla kadar düşürüyor. Kimler erken emekli oluyor, şartlar neler? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 09:06
Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu "fiilî hizmet süresi zammı" listesinde güncelleme yaparak 45 riskli mesleğe daha erken emeklilik hakkı tanıyor. Karar, milyonlarca madenciyi, gazeteciyi, güvenlik görevlisini ve sağlık personelini doğrudan ilgilendiriyor. Düzenleme ile bazı çalışanlar, biriktirdikleri yıpranma payı sayesinde emeklilik yaşını 5 yıla kadar geriye çekebiliyor.

Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Mevzuatta "fiilî hizmet süresi zammı" olarak geçen uygulama, riskli veya yıpratıcı iş kollarında çalışan sigortalılara ek prim günü kazandırıyor. Bu günler hem toplam prim sayısına ekleniyor hem de emeklilik yaşından düşülüyor. Kısacası, çalışan bir yıl içinde 12 ay değil 15 ya da 18 ay çalışmış sayılıyor.

Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

180 GÜN VE 90 GÜN AYRIMI

SGK, iş kolunun tehlike düzeyine göre iki farklı katsayı uyguluyor:

• 180 gün yıpranma: Maden ocakları, cıva-arsenik üretimi, radyoaktif işler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, MİT, Sahil Güvenlik ve ceza infaz kurumu personeli bu gruba giriyor.

• 90 gün yıpranma: Gazeteciler, TRT haber çalışanları, cam-çimento-döküm fabrikaları, termik santraller, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ile çeşitli sağlık çalışanları bu listeye dahil ediliyor.

180 günlük grupta yer alanlar, her fiilî yıl için 6 ay; 90 günlük gruptakiler 3 ay ek prim kazanıyor.

Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

MEMURLAR İÇİN FORMÜL

Kamu görevlileri açısından ayrı bir hesaplama geçerli. 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlayan memurlar, yıpranma günlerinin tamamını primlerine ekliyor, yarısını ise doğrudan emeklilik yaşından düşebiliyor. Örneğin 6 yıl yıpranma payı olan bir subay, 3 yıl erken emekliliğe hak kazanıyor.

Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

SSK'LILAR NASIL YARARLANIYOR?

Özel sektörde 4A statüsünde çalışanlar, önce en az 3600 prim gününü tamamlamak zorunda. Ardından, topladığı yıpranma süresinin yarısı emeklilik yaşını geriye çekiyor. Dört yıllık (1440 gün) fiilî hizmet zammı biriktiren bir işçi, 720 gün yani iki yıl erken emekli olabiliyor.