Yıpranma payıyla 5 yıl erken emeklilik: SGK 45 mesleği duyurdu

180 GÜN VE 90 GÜN AYRIMI
SGK, iş kolunun tehlike düzeyine göre iki farklı katsayı uyguluyor:
• 180 gün yıpranma: Maden ocakları, cıva-arsenik üretimi, radyoaktif işler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, MİT, Sahil Güvenlik ve ceza infaz kurumu personeli bu gruba giriyor.
• 90 gün yıpranma: Gazeteciler, TRT haber çalışanları, cam-çimento-döküm fabrikaları, termik santraller, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ile çeşitli sağlık çalışanları bu listeye dahil ediliyor.
180 günlük grupta yer alanlar, her fiilî yıl için 6 ay; 90 günlük gruptakiler 3 ay ek prim kazanıyor.