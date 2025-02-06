Kadraj Galeri Kadraj İkon Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam'ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam'ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli, Davaro'nun Cano'su, Yeşilçam'ın ela gözlü yıldızı... Yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerin yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızını son halini görenler tanımakta zorlandı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Mutlu'nun son hali için "Yıllar ona da acımamış", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Pembe Mutlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:33
Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam'ın en gözde oyuncularından Pembe Mutlu, yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerin yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu.

Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Kemal Sunal, İlyas Salman, Şener Şen gibi dönemin popüler isimleriyle kamere karşısına geçen Pembe Mutlu, uzun bir süre önce setlere veda etti.

Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Gözlerde uzak bir yaşam tercih eden ünlü oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızını son halini görenler tanımakta zorlandı.

Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Mutlu'nun son hali için "Yıllar ona da acımamış", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı.