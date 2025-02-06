Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam'ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!

Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli, Davaro'nun Cano'su, Yeşilçam'ın ela gözlü yıldızı... Yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerin yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızını son halini görenler tanımakta zorlandı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Mutlu'nun son hali için "Yıllar ona da acımamış", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Pembe Mutlu'nun son hali...