Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Bir zamanlar ela gözleriyle büyüleyen Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, Kanlı Nigar, Çiçek Abbas, Davaro, Şaşkın Ördek ve Gerzek Şaban gibi klasiklerdeki unutulmaz performanslarıyla sinema tarihine geçti. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman ile başrolü paylaştığı Çiçek Abbas'ın "paylaşılamayan güzeli" olarak hafızalara kazınan Mutlu, hem yeteneği hem de eşsiz güzelliğiyle dönemine damga vurdu. Ancak son dönemde ortaya çıkan fotoğrafı, hayranlarını şaşkına çevirdi; yılların onun üzerinde yarattığı değişim, onu tanımayı zorlaştırdı. Mutlu için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı.