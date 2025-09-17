Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Bir zamanlar ela gözleriyle büyüleyen Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, Kanlı Nigar, Çiçek Abbas, Davaro, Şaşkın Ördek ve Gerzek Şaban gibi klasiklerdeki unutulmaz performanslarıyla sinema tarihine geçti. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman ile başrolü paylaştığı Çiçek Abbas'ın "paylaşılamayan güzeli" olarak hafızalara kazınan Mutlu, hem yeteneği hem de eşsiz güzelliğiyle dönemine damga vurdu. Ancak son dönemde ortaya çıkan fotoğrafı, hayranlarını şaşkına çevirdi; yılların onun üzerinde yarattığı değişim, onu tanımayı zorlaştırdı. Mutlu için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 15:45
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Kanlı Nigar, Çiçek Abbas, Davaro, Şaşkın Ördek ve Gerzek Şaban gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman ile birlikte kamera karşısına geçtiği Çiçek Abbas filmindeki "paylaşılamayan güzeli" karakteriyle hafızalara kazındı.

1970'li ve 1980'li yıllarda sinemaya damgasını vuran Mutlu, sadece oyunculuğuyla değil, ela gözleri ve eşsiz güzelliğiyle de dönemin en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu. O dönemdeki başarısıyla birçok hayran kazanan oyuncu, uzun yıllar boyunca sinema dünyasında saygın bir yere sahip oldu.

Ancak son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı, hayranlarını şaşırttı. Zamana yenik düştüğü görülen Mutlu'nun son hali, sevenleri tarafından büyük ilgiyle karşılanırken bazıları onu tanımakta zorlandı.

Yılların ona hiç acımadığı yönünde yorumların yapıldığı Pembe Mutlu, geçmişteki ışıltılı günlerinden uzaklaşmış olsa da sinema tarihindeki yeri değişmedi.

İşte Pembe Mutlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...