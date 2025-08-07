Yeşilçam’ın gözyaşlarıyla hatırlanan o çocuk büyüdü! Canım Kardeşim’in Kahraman’ı yeni mesleğiyle şoke etti

14 FİLMDE ROL ALDI, SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Kahraman Kıral çocuk yaşta Yeşilçam'da toplam 14 filmde rol aldı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul gibi önemli yapımlarda izleyici karşısına çıkan Kıral, oyunculuğu ile dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak 1976 yılında ani bir kararla sinemayı tamamen bıraktı ve uzun süre gözlerden uzak yaşadı.