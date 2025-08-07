Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeşilçam’ın gözyaşlarıyla hatırlanan o çocuk büyüdü! Canım Kardeşim’in Kahraman’ı yeni mesleğiyle şoke etti

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Canım Kardeşim filminde izleyiciyi derinden etkileyen minik oyuncu Kahraman yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile aynı kareyi paylaşan, hafızalara kazınan o küçük çocuk, bugün 61 yaşında ve bambaşka bir hayat sürüyor. Peki Kahraman Kıral kimdir, ne iş yapıyor? İşte Canım Kardeşim Kahraman'ın son hali…

Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:18
Bir dönemin kalplere dokunan sinema klasiği Canım Kardeşim ile tanınan Kahraman Kıral, yıllar sonra şaşırtıcı bir dönüşle gündeme geldi. Yeşilçam'ın gözyaşlarıyla anılan küçük yıldızı, artık oyunculuktan uzak bambaşka bir meslekte kariyerine devam ediyor. İşte Yeşilçam'ın kalbini sızlatan çocuk artık bambaşka biri…

YEŞİLÇAM'IN GÖZYAŞLARIYLA HATIRLANAN O ÇOCUK BÜYÜDÜ

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarına hayat veren çocuk oyuncular, yıllar sonra sosyal medyanın en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Bu isimlerden biri de Canım Kardeşim filmiyle hafızalara kazınan Kahraman Kıral oldu.

1973 yapımı Canım Kardeşim filmi, izleyen herkesi derinden etkilemiş, Yeşilçam'ın en dokunaklı yapımlarından biri olarak tarihe geçmişti. Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile birlikte kamera karşısına geçen küçük oyuncu Kahraman Kıral, filmdeki duygusal performansıyla milyonların kalbinde yer etti.

14 FİLMDE ROL ALDI, SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Kahraman Kıral çocuk yaşta Yeşilçam'da toplam 14 filmde rol aldı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul gibi önemli yapımlarda izleyici karşısına çıkan Kıral, oyunculuğu ile dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak 1976 yılında ani bir kararla sinemayı tamamen bıraktı ve uzun süre gözlerden uzak yaşadı.

SÜRPRİZ MESLEK

Sinemadan uzaklaştıktan sonra kamuoyunun merakla beklediği "Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor?" sorusu, yıllar sonra cevabını buldu. Eski çocuk yıldız, oyunculuğu bıraktıktan sonra ticaret hayatına atıldı ve mobilya sektöründe çalışmaya başladı.