Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Ayşen Gruda... Yeşilçam yıldızları, canlandırdıkları karakterler ve sergiledikleri performanslarla adlarını Türk sinemasına altın harflerle kazıdı. Kariyerleri kadar hayat hikayeleriyle de dikkat çeken yıldızların ailelerinden aşklarına tüm detaylar hayranları tarafından merak edildi. Peki bu ünlü isimlerin kardeşlerinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kimini Yeşilçam'da izledik kimini ise yakın tarihte televizyon ekranlarında seyrettik... Bakın hangi oyuncu hangi Yeşilçam yıldızıyla kardeşmiş...

Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:58