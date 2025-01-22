Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Ayşen Gruda... Yeşilçam yıldızları, canlandırdıkları karakterler ve sergiledikleri performanslarla adlarını Türk sinemasına altın harflerle kazıdı. Kariyerleri kadar hayat hikayeleriyle de dikkat çeken yıldızların ailelerinden aşklarına tüm detaylar hayranları tarafından merak edildi. Peki bu ünlü isimlerin kardeşlerinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kimini Yeşilçam'da izledik kimini ise yakın tarihte televizyon ekranlarında seyrettik... Bakın hangi oyuncu hangi Yeşilçam yıldızıyla kardeşmiş...

Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:58
Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Ayşen Gruda gibi birçok efsane ismin yer aldığı Yeşilçam filmleri yıllar geçse de hala aynı heyecanla izleniyor.

Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Sıcak aile ilişkileri, kahraman öyküleri ve tutkulu aşklarıyla Türk Sineması'nda önemli bir yer edinen Yeşilçam filmlerinin yıldızları da en az oynadıkları yapımlar kadar ilgi görüyor.

Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdıran bu isimlerin ailelerinden aşklarına tüm detaylar hayranları tarafından merak ediliyor.

Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

Peki bu ünlü isimlerin kardeşlerinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam yıldızlarının kardeşleri de kendileri gibi oyuncu çıktı! Gülşen Bubikoğlu, Şener Şen, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit...

İşte Yeşilçam yıldızlarının kendileri gibi oyuncu olan kardeşleri...