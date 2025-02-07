Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı.... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı.

Uraloğlu, söz konusu hattın yapım çalışmalarını 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü. Diğer bir kent içi ulaşım projemiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS (hafif raylı sistem) Hattı 1. Etabı için de 27 Haziran 2024'te yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik. Bu ilk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.

Şu anda güzergah üzerinde istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleriyle mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapılarıyla etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeniyle kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onaylarıyla altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık."