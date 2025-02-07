Kadraj Galeri Kadraj İkon Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nın test sürüşüş gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Türk mühendisliği ve teknik imkanlarıyla inşa edilen ilk metro hattı olduğunu açıkladı. Projenin yüzde 86'sı tamamlanırken, sürücüsüz çalışacak 28 adet yerli metro aracı da teslim alındı. Bakan Uraloğlu, bu projenin Türkiye'nin metro inşaatlarında yeni bir dönemi başlattığını ve her aşamasında yerli imkanların kullanıldığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hattın hizmete alınacağı tarihi de açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:43
Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı.... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katıldı. Uraloğlu bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayanların trafik sorununun çözümü için önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı.... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını da sürdürdüklerini belirtti.

Uraloğlu, 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattı projelerinin hazırlanmasına devam ettiklerini belirterek "İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze'den çıktığınızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar uzunluktan bahsediyoruz." diye konuştu.

Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı.... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı.

Uraloğlu, söz konusu hattın yapım çalışmalarını 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü. Diğer bir kent içi ulaşım projemiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS (hafif raylı sistem) Hattı 1. Etabı için de 27 Haziran 2024'te yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik. Bu ilk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.

Şu anda güzergah üzerinde istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleriyle mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapılarıyla etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeniyle kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onaylarıyla altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık."

Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı.... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Projenin ikinci etabında da kuzey hafif raylı sistem hattının kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkisine diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını bildirdi.

Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı.... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

"GEBZE OSB-DARICA SAHİL HATTI GÜNDE 330 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK"

Uraloğlu, yapım çalışmalarına devam ettikleri 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nı çift hat olarak inşa ettiklerini aktararak, tasarım hızı 90 kilometre olan hattın 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Gebze OSB ile Darıca sahili arasında yerleşimin yoğun olduğu bölgelerin metro konforunda birbirine bağlanacağına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: