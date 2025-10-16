YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni dönemin en dikkat çeken adımlarından biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Mevcut Otomatik Katılım Sistemi, işveren katkısının da ekleneceği ikinci basamak bir yapıya dönüştürülüyor.