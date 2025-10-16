Kadraj Galeri Kadraj İkon YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi

YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılıyla birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren köklü düzenlemeler için düğmeye basıldı. Emekli, işçi, memur, esnaf, ev kadını ve anneleri kapsayan yeni reform paketi gelir artışlarından erken emekliliğe, izin sürelerinden esnek çalışmaya kadar birçok alanda değişiklik getirecek. Peki bu düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 08:36
Yeni dönemde atılacak adımlar milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. TBMM gündeminde yer alacak bu reformlar hem ekonomik dengeyi korumayı hem de çalışan kesimin refahını artırmayı hedefliyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni dönemin en dikkat çeken adımlarından biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Mevcut Otomatik Katılım Sistemi, işveren katkısının da ekleneceği ikinci basamak bir yapıya dönüştürülüyor.

Bu sistem sayesinde çalışanlar aktif iş hayatı boyunca tasarruflarını artırırken emeklilikte SGK dışında ikinci bir gelir elde edecek.

Orta Vadeli Program'a göre TES'in 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Böylece milyonlarca çalışan için çift maaşlı bir emeklilik dönemi başlayacak.

Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Uzun süredir beklenen bir diğer düzenleme ise esnafa erken emeklilik imkanı. Mevcut 9.000 prim günü şartı, 7.200 güne indirilecek.