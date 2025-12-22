Yeni torba yasa netleşti! Emeklilik primleri, SGK borçlanma, vergide madde madde 2026 reformları

Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar nedeniyle kullanılan borçların faizleri indirime konu edilebilecek. Ayrıca konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulde, iktisap yılından itibaren beş yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i gelir vergisi matrahından düşülebilecek.