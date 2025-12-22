Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Yeni torba yasa netleşti! Emeklilik primleri, SGK borçlanma, vergide madde madde 2026 reformları
Yeni torba yasa netleşti! Emeklilik primleri, SGK borçlanma, vergide madde madde 2026 reformları
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal güvenlikten vergi uygulamalarına, emlak beyanlarından prim hesaplamalarına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler içeren kanunun önemli bölümü 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Özellikle yanlış beyana yönelik ağır yaptırımlar ve SGK prim tavanındaki artış dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 13:55