Yeni torba yasa netleşti! Emeklilik primleri, SGK borçlanma, vergide madde madde 2026 reformları

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal güvenlikten vergi uygulamalarına, emlak beyanlarından prim hesaplamalarına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler içeren kanunun önemli bölümü 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Özellikle yanlış beyana yönelik ağır yaptırımlar ve SGK prim tavanındaki artış dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 13:55
Torba kanunla birlikte hayata geçirilen düzenlemelerin hem kamu gelirlerinin artırılması hem de vergi ve sosyal güvenlik sisteminde daha sıkı denetim sağlanması hedefleniyor. Yeni uygulamaların vatandaşlara ve piyasalara etkisi önümüzdeki dönemde daha net şekilde görülecek.

Vergi Mevzuatında Yeni Dönem

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, gelir vergisine ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar nedeniyle kullanılan borçların faizleri indirime konu edilebilecek. Ayrıca konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulde, iktisap yılından itibaren beş yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i gelir vergisi matrahından düşülebilecek.

Bu düzenleme 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerde geçerli olacak.

Geçici vergi uygulamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre geçici vergi mükelleflerinin kazançları artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibarıyla tespit edilecek.