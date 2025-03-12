YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

Doğum Yardımına Yeni Düzenleme

AK Parti doğum yardımlarına yönelik de önemli bir düzenleme getirdi. Teklif ile birlikte doğum yardımı miktarları artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemenin ailelerin mali yükünü hafifletmek ve doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bu adım aileleri destekleme adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.