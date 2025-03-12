Kadraj Galeri Kadraj İkon YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2025 Torba Kanun Teklifi'ni ve pek çok önemli düzenlemeyi görüşmek üzere yeni haftada mesaisine hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği bayram ikramiyesi düzenlemesi ve doğum yardımı tutarındaki artışla birlikte gündem oldukça yoğun. AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifinin içeriği, kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki torba yasa ne zaman çıkacak? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:20
YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Torba Kanun Teklifi'nin içeriği ile ilgili yoğun bir çalışma dönemine girdi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenlemeler önümüzdeki günlerde Meclis gündemini meşgul edecek.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

Emekli Bayram İkramiyesi Yükseltiliyor

Torba Kanun Teklifi'nin dikkat çeken başlıklarından biri emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili düzenlemeyi içeriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, halihazırda uygulanan doğum yardımlarının arttırıldığını ve emekli bayram ikramiyesinin de 4 bin liraya yükseltileceğini açıkladı

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

Bu düzenleme emekliler için büyük bir müjde olarak görülüyor. Meclis'teki çalışmalar tamamlandıktan sonra, bayram ikramiyelerindeki artış haftaya yürürlüğe girecek.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

Doğum Yardımına Yeni Düzenleme

AK Parti doğum yardımlarına yönelik de önemli bir düzenleme getirdi. Teklif ile birlikte doğum yardımı miktarları artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemenin ailelerin mali yükünü hafifletmek ve doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bu adım aileleri destekleme adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...

İklim Kanunu Teklifi: Türkiye'nin Yeşil Geleceği İçin Adım Atılıyor

Torba Kanun Teklifi'nde yer alan bir diğer önemli konu ise İklim Kanunu Teklifi. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejileri içeriyor. Bu teklif her ilde vali başkanlığında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları ile uygulanacak