YENİ TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 | Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek? Emekli ikramiyesi, doğum yardımı...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2025 Torba Kanun Teklifi'ni ve pek çok önemli düzenlemeyi görüşmek üzere yeni haftada mesaisine hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği bayram ikramiyesi düzenlemesi ve doğum yardımı tutarındaki artışla birlikte gündem oldukça yoğun. AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifinin içeriği, kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki torba yasa ne zaman çıkacak? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:20