YENİ TORBA YASA: Emeklilikte devlet katkısı, kira gelirleri, noter harcı, kredi faizleri! Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi

Torba yasa teklifinin en tartışmalı düzenlemeleri, kira gelirleri ve gayrimenkul alım satım işlemlerinde yoğunlaşıyor.
|Düzenleme Kalemi
|Mevcut Durum (2025)
|Yeni Durum (1 Ocak 2026)
|Vatandaşa Etkisi (Deneyim)
|Kira İstisnası (47 Bin TL)
|Herkes faydalanabiliyor.
|Sadece emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar faydalanacak.
|Emekli olmayan, kira geliri olan herkes, en küçük geliri için bile beyanname vermek zorunda kalacak.
|Kredi Faizi Gideri
|Kiraya verilen konut için kullanılan kredi faizi, kira gelirinden düşülebiliyordu.
|Uygulama kaldırılıyor.
|Vergi avantajıyla konut yatırımı yapma dönemi sona eriyor. Maliyetler artacak.
Yeni torba yasa, araç alım-satımında ve bazı ticari faaliyetlerde harç sistemini sabit ücretten nispi (oransal) sisteme çeviriyor.
Sıfır ve ikinci el araçların satış devir işlemlerinde sabit ücret yerine, aracın satış bedeli üzerinden harç alınacak.
Harç Oranı: Satış bedeli üzerinden binde 2 ($\%0,2$ )
Minimum Harç: En az 1.000 TL uygulanacak.
|Araç Satış Bedeli
|Yeni Nispi Noter Harcı Hesaplaması
|500.000 TL
|500.000 x 0,002 = 1.000 TL
|2.500.000 TL
|2.500.000 x 0,002 = 5.000 TL
|5.000.000 TL
|5.000.000 x 0,002 = 10.000 TL