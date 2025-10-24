YENİ TORBA YASA: Emeklilikte devlet katkısı, kira gelirleri, noter harcı, kredi faizleri! Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu ülkenin mali ve sosyal güvenlik yapısını yeniden şekillendirecek 36 maddelik torba yasa teklifini kabul etti. Bu teklif önümüzdeki hafta Genel Kurul'a gelerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu düzenlemeler, özellikle vergi adaletini sağlamayı ve Hazine'ye ek gelir getirmeyi amaçlıyor. İşte, 1 Ocak 2026 itibarıyla hayatımızı değiştirecek torba yasa maddelerinin vatandaş ve işletmeler açısından detaylı analizi: