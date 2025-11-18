Yeni Lider Belli Oldu: Kasım 2025’in En Yüksek Fiyatlı 10 Telefonu

168.999 TL'lik Model Zirvede

Kasım 2025 listesinin en üst sırasında, 19 Eylül tarihinde teknoloji severlerle buluşan iPhone 17 Pro Max (2 TB) modeli bulunuyor. Tam 168 bin 999 TL'lik fiyat etiketiyle listenin zirvesine yerleşen bu model, 2 TB'lık devasa depolama alanı ile profesyonel kullanıcılara ve yüksek kapasite ihtiyacı olanlara hitap ediyor.