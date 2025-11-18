Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeni Lider Belli Oldu: Kasım 2025'in En Yüksek Fiyatlı 10 Telefonu

Yeni Lider Belli Oldu: Kasım 2025'in En Yüksek Fiyatlı 10 Telefonu

Türkiye teknoloji pazarında üst segment akıllı telefonların fiyat etiketleri gündemi belirlemeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 22:47
Kasım 2025 verilerine göre güncellenen en pahalı 10 akıllı telefon listesi, teknoloji devlerinin en yüksek kapasiteli ve en yeni modellerinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

168.999 TL'lik Model Zirvede

Kasım 2025 listesinin en üst sırasında, 19 Eylül tarihinde teknoloji severlerle buluşan iPhone 17 Pro Max (2 TB) modeli bulunuyor. Tam 168 bin 999 TL'lik fiyat etiketiyle listenin zirvesine yerleşen bu model, 2 TB'lık devasa depolama alanı ile profesyonel kullanıcılara ve yüksek kapasite ihtiyacı olanlara hitap ediyor.

Apple, yalnızca zirveyi değil, aynı zamanda podyumun tamamını domine eden marka olarak öne çıkıyor.

  • İkinci Sıra: 131 bin 999 TL fiyatıyla iPhone 17 Pro (1 TB) modeli, serinin bir diğer güçlü üyesi olarak dikkat çekiyor.

  • Üçüncü Sıra: Apple'ın dikkat çeken bir diğer cihazı olan iPhone Air (1 TB), 121 bin 999 TL fiyat etiketiyle listenin ilk üçünü tamamlıyor.

Bu üç model, yüksek fiyat segmentindeki pazar liderliğini Apple'a teslim ediyor.

Katlanabilir ve Ultra Modellerden Rekabetçi Hamleler 💥

Listenin ilerleyen sıralarında ise diğer büyük üreticilerin inovatif ve üstün özellikli cihazları yer alıyor. Özellikle katlanabilir ekranlı telefonlar ve Ultra serisi amiral gemileri, fiyatlarıyla zirveye yaklaşıyor.

  • Dördüncü sırada, 119 bin 999 TL fiyat etiketine sahip OPPO Find N5 (512 GB) modeli bulunuyor.

  • OPPO'yu, aynı fiyatla (119 bin 999 TL) güçlü bir rakip olan Huawei Mate X6 (512 GB) modeli takip ediyor.

  • Listenin altıncı basamağında ise Samsung Galaxy Z Fold7 (1 TB), 117 bin 999 TL fiyatıyla katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor.