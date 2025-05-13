Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

🎓 STAJ YAPAN ANNELER İÇİN EMEKLİLİK FIRSATI

Eğer bir kadın lise yıllarında staj yapmış, ardından çocuk sahibi olmuşsa tablo değişiyor. Staj sigortası olan bir kişi, stajdan sonraki doğumlarını borçlanarak hem prim kazanıyor hem de işe giriş tarihini en fazla 2 yıl geri çekebiliyor. Bu da onu EYT kapsamına alabiliyor.