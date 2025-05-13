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Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

Doğum borçlanması EYT için umut olabilir mi? Staj sigortası, doğum sonrası borçlanma ve erken emeklilik fırsatlarına dair merak edilen her şey!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:19
Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla milyonlarca kişi erken emeklilik hakkı kazandı. Bu süreç anneler için yeni bir fırsatın da kapılarını aralıyor. Doğum borçlanması. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in geçen hafta A Haber'de yaptığı açıklamalar bu konudaki yanlış bilinenleri düzeltirken önemli ipuçları da sunuyor.

Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

🔍 DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNABİLİR Mİ?

Kısa yanıt: Genel olarak hayır. Çünkü doğum borçlanması, sigorta giriş tarihini geriye çekmiyor, yalnızca prim kazandırıyor. Ancak istisnai bir durum var...

Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

🎓 STAJ YAPAN ANNELER İÇİN EMEKLİLİK FIRSATI

Eğer bir kadın lise yıllarında staj yapmış, ardından çocuk sahibi olmuşsa tablo değişiyor. Staj sigortası olan bir kişi, stajdan sonraki doğumlarını borçlanarak hem prim kazanıyor hem de işe giriş tarihini en fazla 2 yıl geri çekebiliyor. Bu da onu EYT kapsamına alabiliyor.

Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

🔹 Örnek:

1996'da staj yapan bir kadın, 1998'de doğum yapmışsa ve ilk resmi işine 2000 yılında başlamışsa; 1998'deki doğumu borçlanarak işe başlangıç tarihi 1998'e çekiliyor. Böylece EYT'li olabiliyor.

Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

🧾 DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanması hakkından yararlanabilmek için:

  • Sigorta girişinden sonra gerçekleşen doğumlar esas alınır.

  • En fazla 3 çocuk için ve her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.