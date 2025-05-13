Yeni EYT müjdesi; Yaş şartı olmadan emeklilik onaylandı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla milyonlarca kişi erken emeklilik hakkı kazandı. Bu süreç anneler için yeni bir fırsatın da kapılarını aralıyor. Doğum borçlanması. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in geçen hafta A Haber'de yaptığı açıklamalar bu konudaki yanlış bilinenleri düzeltirken önemli ipuçları da sunuyor. 🔍 DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNABİLİR Mİ? Kısa yanıt: Genel olarak hayır. Çünkü doğum borçlanması, sigorta giriş tarihini geriye çekmiyor, yalnızca prim kazandırıyor. Ancak istisnai bir durum var... 🎓 STAJ YAPAN ANNELER İÇİN EMEKLİLİK FIRSATI Eğer bir kadın lise yıllarında staj yapmış, ardından çocuk sahibi olmuşsa tablo değişiyor. Staj sigortası olan bir kişi, stajdan sonraki doğumlarını borçlanarak hem prim kazanıyor hem de işe giriş tarihini en fazla 2 yıl geri çekebiliyor. Bu da onu EYT kapsamına alabiliyor. 🔹 Örnek: 1996'da staj yapan bir kadın, 1998'de doğum yapmışsa ve ilk resmi işine 2000 yılında başlamışsa; 1998'deki doğumu borçlanarak işe başlangıç tarihi 1998'e çekiliyor. Böylece EYT'li olabiliyor. 🧾 DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR? Doğum borçlanması hakkından yararlanabilmek için: Sigorta girişinden sonra gerçekleşen doğumlar esas alınır. En fazla 3 çocuk için ve her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir. Çocuğun doğumundan sonra çalışılmamış süreler borçlanılabilir. 📌 Önemli Not: Staj sigortası olan kadınlar için sigorta başlangıcı, EYT açısından belirleyici olabilir. ❌ KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ? Faruk Erdem'in net açıklamasıyla: Hayır. Şu an ne TBMM gündeminde ne de Çalışma Bakanlığı'nın planında böyle bir düzenleme var. Kademeli emeklilik için beklenti ve talepler olsa da, resmi bir çalışma bulunmuyor. 1. Doğum borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi? Hayır, yalnızca staj sigortası varsa ve doğum stajdan sonra gerçekleşmişse geri çeker. 2. Kaç çocuk için doğum borçlanması yapılabilir? En fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl borçlanma yapılabilir. 3. Staj sigortam var, doğum yaptım. EYT'li olabilir miyim? Eğer stajdan sonra doğum yaptıysanız ve işe geç başladıysanız, evet olabilir. 4. Kademeli emeklilik hakkında resmi bir açıklama var mı? Hayır. Şu anda hiçbir yasal düzenleme gündemde değil. 5. EYT yasasından sonra yeni bir erken emeklilik düzenlemesi çıkar mı? Şimdilik böyle bir çalışmanın sinyali verilmedi. 6. Prim günü dolmadan EYT'li olabilir miyim? Hayır, prim gününüzü doldurmanız gerekir. Doğum borçlanması bu konuda size destek olabilir. Kaynak: takvim.com.tr ve daha fazla bilgi için SGK Resmi Sitesi üzerinden detayları inceleyebilirsiniz. Görseller takvim foto arşiv