YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

Türkiye'deki yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, dolaylı olarak ise tüm toplum kesimlerini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenme süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yaptığı ilk toplantı ile resmen başladı. Bu önemli toplantı hem işçi hem de işveren temsilcilerinin görüşlerini paylaştığı bir platform oldu.