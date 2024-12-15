Kadraj Galeri Kadraj İkon YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammı milyonlarca çalışan ve kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Asgari ücretin ne kadar artacağı sorusu, özellikle çalışanların geçim şartlarını doğrudan etkileyen bir konu olmasının yanı sıra işverenler ve hükümet yetkilileri arasında da tartışılmakta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kritik konuda karar vermek üzere toplantılarına devam ediyor ve ikinci toplantı tarihi çalışanlar ve kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:11
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

Türkiye'deki yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, dolaylı olarak ise tüm toplum kesimlerini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenme süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yaptığı ilk toplantı ile resmen başladı. Bu önemli toplantı hem işçi hem de işveren temsilcilerinin görüşlerini paylaştığı bir platform oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

İkinci Toplantı Yarın Gerçekleşecek

İlk toplantının ardından, komisyonun ikinci buluşması 16 Aralık tarihinde saat 14.00'te yapılacak. Komisyonun bu toplantısında, işçi ve işveren taraflarının daha detaylı görüşlerini dile getirmesi bekleniyor.

A Haber canlı yayınında son gelişmeler aktarılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

İlk Toplantıdan Öne Çıkanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda, işçi ve işveren taraflarını temsilen şu isimler yer aldı:

İşveren tarafı: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlığında.
İşçi tarafı: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

İşçi heyetinde, bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları taşeron işçisi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven gibi farklı sektörlerden temsilciler de yer aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

"Adil Bir Asgari Ücret Belirlemeyi Hedefliyoruz"

Toplantıda söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinin yalnızca bir ücret artışından ibaret olmadığını belirtti. Bakan Işıkhan, bu sürecin ekonomik göstergeler ışığında, işçi ve işveren taraflarının memnuniyetini gözeterek gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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