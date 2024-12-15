YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? 2. toplantı saati ve canlı yayın bilgileri

2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammı milyonlarca çalışan ve kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Asgari ücretin ne kadar artacağı sorusu, özellikle çalışanların geçim şartlarını doğrudan etkileyen bir konu olmasının yanı sıra işverenler ve hükümet yetkilileri arasında da tartışılmakta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kritik konuda karar vermek üzere toplantılarına devam ediyor ve ikinci toplantı tarihi çalışanlar ve kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:11