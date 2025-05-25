YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?
ÖSYM tarafından tıp doktorlarının yan dal uzmanlık eğitimi için katıldığı 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) bugün düzenleniyor. Mesleki kariyerlerinde yeni bir aşamaya geçmek isteyen tıp doktorları için büyük önem taşıyan sınavda adaylar bilgilerini ölçerken aynı zamanda gelecekte uzmanlık alanlarını belirleyecek. Peki 2025 YDUS ne zaman başlayacak, kaç soru sorulacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:05