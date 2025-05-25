Kadraj Galeri Kadraj İkon YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından tıp doktorlarının yan dal uzmanlık eğitimi için katıldığı 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) bugün düzenleniyor. Mesleki kariyerlerinde yeni bir aşamaya geçmek isteyen tıp doktorları için büyük önem taşıyan sınavda adaylar bilgilerini ölçerken aynı zamanda gelecekte uzmanlık alanlarını belirleyecek. Peki 2025 YDUS ne zaman başlayacak, kaç soru sorulacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:05
YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki kariyerlerinde yeni bir adım atmak isteyen tıp doktorları için kritik öneme sahip. Sınav sürecine dair detaylar, sınav kuralları, değerlendirme ve yerleştirme aşamaları adayların başarıları açısından büyük önem taşıyor. İşte sınava dair bilinmesi gerekenler ve dikkat edilmesi gereken kurallar.

YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

Sınav Süreleri ve Salon Kuralları

2025 YDUS sınavında, çoktan seçmeli soruların yer aldığı testler için adaylara 80 dakika, açık uçlu soruların yer aldığı bölümler için ise 60 dakika cevaplama süresi tanınıyor. Ancak adayların sınav salonundaki hareket özgürlüğü belli kurallara tabi.

YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra, adayların sınavın ilk 60 dakikası dolmadan ve son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri kesinlikle yasak. Kısa süreli çıkışlar, tuvalet molaları dahil olmak üzere sınav süresi tamamlanmadan salonu terk etmek isteyenlere izin verilmiyor. Bu kurala uymayan adaylar sınav binasında en az 60 dakika bekletiliyor ve sınav salonuna tekrar alınmıyor.

YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

Sonuçların Açıklanması ve Erişim Yöntemleri

YDUS sınav ve yerleştirme sonuçları 20 Haziran'da açıklanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik veya Y.U. Numarası ile şifre kullanılarak öğrenilebilecek.

Sonuç belgeleri basılı olarak adaylara gönderilmeyecek; sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden tebliğ hükmünde olacak.

YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

Ayrıca ÖSYM, sınav sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni hizmete sunmuş durumda. Bu sistem sayesinde adaylar, sonuç belgelerinin alt kısmında yer alan rastgele üretilmiş "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu"nu kullanarak belgelerinin resmi ve geçerli olduğunu online ortamda doğrulayabilecek.