YDUS 1. Dönem sınavı kaç soru kaç dakika? YDUS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, puan hesaplama nasıl yapılacak?

Sonuçların Açıklanması ve Erişim Yöntemleri

YDUS sınav ve yerleştirme sonuçları 20 Haziran'da açıklanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik veya Y.U. Numarası ile şifre kullanılarak öğrenilebilecek.

Sonuç belgeleri basılı olarak adaylara gönderilmeyecek; sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden tebliğ hükmünde olacak.