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Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da sıcak hava dalgaları etkisini artırırken, İSKİ'nin 29 Temmuz 2025 tarihli verileri kentteki su kaynaklarının endişe verici durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle son haftalarda yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. İstanbul'un en önemli su kaynakları arasında yer alan Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve Sazlıdere barajlarındaki güncel doluluk oranları merak konusu olurken, "İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte megakentin barajlarında son durum…

Giriş Tarihi: 29.07.2025 12:03
Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yaz sıcaklıkları artarken, İstanbul'da su seviyeleri hızla düşüyor. İSKİ'nin 29 Temmuz 2025 verileri açıklandı. Kurak geçen günlerin etkisiyle barajlardaki doluluk oranı azaldı. Peki İstanbul'da su oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte son durum!

Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

29 TEMMUZ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Temmuz Salı günü itibariyle baraj doluluk oranını yüzde 54.03 olarak açıkladı.

Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

29 TEMMUZ 2025 TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANLARINI ŞU ŞEKİLDE

Ömerli: Yaklaşık %55

Darlık: Yaklaşık %64

Elmalı: Yaklaşık %70

Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Terkos: Yaklaşık %57

Alibey: Yaklaşık %38

Büyükçekmece: Yaklaşık %52

Sazlıdere: Yaklaşık %45

Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstrancalar: Yaklaşık %32

Kazandere: Yaklaşık %44

Pabuçdere: Yaklaşık %48

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, İSKİ)