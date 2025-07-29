Yaz kavuruyor barajlar kuruyor! 29 Temmuz baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da sıcak hava dalgaları etkisini artırırken, İSKİ'nin 29 Temmuz 2025 tarihli verileri kentteki su kaynaklarının endişe verici durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle son haftalarda yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. İstanbul'un en önemli su kaynakları arasında yer alan Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve Sazlıdere barajlarındaki güncel doluluk oranları merak konusu olurken, "İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte megakentin barajlarında son durum…