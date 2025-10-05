Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle okullar yarım gün mü, tatil mi?

6 Ekim Resmi Tatil mi, Okullar Açık mı?

6 Ekim, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla İstanbul'un kurtuluşu günü anma törenleri ve kutlamalar yapılacak olsa da, okullar, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek. Öğrenciler derslerine girecek, çalışanlar ise iş başında olacak.