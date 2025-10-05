Kadraj Galeri Kadraj İkon Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle okullar yarım gün mü, tatil mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için kutlamalar başlıyor. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle sona eren işgal dönemi, kentin tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Her yıl 6 Ekim'de yapılan anma programları bu yıl da İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştiriliyor. Peki 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar açık mı?

Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:05
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü bu yıl 6 Ekim Pazartesi günü kutlanacak. Ancak bu özel günün resmi tatiller arasında yer almaması nedeniyle, öğrenciler ve çalışanlar için günlük düzen değişmeyecek.

6 Ekim Resmi Tatil mi, Okullar Açık mı?

6 Ekim, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla İstanbul'un kurtuluşu günü anma törenleri ve kutlamalar yapılacak olsa da, okullar, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek. Öğrenciler derslerine girecek, çalışanlar ise iş başında olacak.

İstanbul Nasıl Kurtuldu?

İstanbul'un kurtuluşu, Milli Mücadele'nin son büyük adımlarından biri olarak tarihe geçti. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından, İtilaf Devletleri donanmaları 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa açıklarına demirleyerek İstanbul'u fiilen işgal etti.

Şehir, 16 Mart 1920'de işgalin resmiyet kazanmasıyla birlikte 4 yıl, 10 ay, 23 gün boyunca yabancı askerlerin kontrolü altında kaldı. Ancak Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından, 6 Ekim 1923 sabahı Türk ordusu büyük bir coşku içinde İstanbul'a girdi.

Şükrü Naili Paşa ve 3. Kolordu'nun Zafer Yürüyüşü

6 Ekim 1923'te 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki birlikler, Dolmabahçe önlerinden İstanbul'a giriş yaptı. Halk, yıllardır beklediği özgürlüğün sevincini sokaklarda kutladı. Bu tarihi an, sadece İstanbul'un değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin de simgesi haline geldi.