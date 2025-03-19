Yapay Zeka Fatih Sultan Mehmet’ten Alparslan’a Türk liderlerini günümüze getirdi! Gerçekte nasıl göründükleri ortaya çıktı

Bir içerik üreticisi, yapay zeka teknolojisini kullanarak tarihin en büyük Türk liderlerinin yüzlerini yeniden canlandırdı. Videoda, tarihi kaynaklardan, minyatürlerden ve dönem portrelerinden ilham alınarak oluşturulan yapay zeka destekli görseller, izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.