“Yamyam” Güneş fırtınası geliyor! NASA o tarihlere dikkat çekti: Kozmik fırtına kapıda

Güneş, Dünya'ya yönelen devasa bir enerji dalgasıyla alarm veriyor. NASA'nın uydusu SOHO'nun tespitine göre, o tarihlerinde gezegenimizi güçlü bir jeomanyetik fırtına sarsabilir. Live Science'da yer alana göre uzay hava durumu uzmanları, bu nadir ve "yamyam" gibi püskürme ile tetiklenen kozmik olayın Kuzey Amerika semalarını renkli auroralarla aydınlatabileceğini belirtiyor. Peki bu fırtına günlük yaşamımızı nasıl etkileyecek ve gökyüzünde hangi görsel şölenleri sunacak? İşte konu hakkında bilgiler…

NASA'nın uydusu SOHO, Güneş'ten fırlayan devasa bir plazma bulutunun hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini açıkladı. Uzmanlar, o tarihlerde gezegenimizi sarsacak "yamyam" gibi bir jeomanyetik fırtınanın kapıda olduğunu belirtiyor. Bu nadir kozmik olay, Dünya'yı olağanüstü auroralarla aydınlatabilir ve uzay hava durumu meraklılarını heyecanlandıracak bir görsel şölen sunabilir.

"YAMYAM" GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA'YA YAKLAŞIYOR

🌟 Bilim insanları, 1 ve 2 Eylül tarihleri arasında güçlü bir Güneş fırtınasının Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceğini açıkladı. Uzmanlar, bu fırtınanın kuzey ışıklarının alışılmışın çok daha güney enlemlerden gözlemlenmesine yol açabileceğini belirtiyor.

GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI VE PLAZMA BULUTU

🌝Hafta sonunda, Güneş'in ekvator bölgesinde yer alan 4204 numaralı güneş lekesi, üç saatten uzun süren etkili bir M-sınıfı patlama gerçekleştirdi. Bu patlama sırasında uzaya "koronal kütle atımı" (CME) adı verilen dev bir plazma bulutu fırladı. NASA'nın SOHO uydusu, bu bulutun doğrudan Dünya'ya yöneldiğini doğruladı.

İKİ FIRTINA BİRLEŞTİ: "YAMYAM CME"

⛅Yapılan incelemeler, aslında ardışık olarak fırlatılan iki ayrı CME'nin bir araya gelerek tek ve çok güçlü bir kütle oluşturduğunu ortaya koydu. İkinci ve daha büyük plazma bulutu, ilkini yutarak devasa ve kaotik bir fırtına meydana getirdi. Bilim insanları bu birleşik yapıyı "yamyam CME" olarak adlandırıyor. Tahminlere göre, bu birleşik fırtına 1 Eylül'den 2 Eylül'e geçen gece Dünya'ya ulaşacak.

JEOMANYETİK FIRTINA VE KUZEY IŞIKLARI

🌟Fırtına Dünya'ya çarptığında, gezegenimizin manyetik alanı geçici olarak zayıflayacak. Bunun sonucunda yüklü parçacıklar atmosferin derinliklerine kadar nüfuz edecek ve gaz moleküllerini uyaracak. Bu süreç, özellikle kuzey bölgelerinde olağanüstü aurora görüntülerinin oluşmasına neden olacak. ABD Ulusal Atmosfer İdaresi'ne göre, jeomanyetik fırtına G2 (orta) seviyesine, zirve anında ise G3 (güçlü) seviyeye ulaşabilir. Bu durum, auroraların normalden çok daha güney bölgelerden izlenebilmesini sağlayacak.