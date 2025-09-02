“Yamyam” Güneş fırtınası geliyor! NASA o tarihlere dikkat çekti: Kozmik fırtına kapıda

İKİ FIRTINA BİRLEŞTİ: "YAMYAM CME"

⛅Yapılan incelemeler, aslında ardışık olarak fırlatılan iki ayrı CME'nin bir araya gelerek tek ve çok güçlü bir kütle oluşturduğunu ortaya koydu. İkinci ve daha büyük plazma bulutu, ilkini yutarak devasa ve kaotik bir fırtına meydana getirdi. Bilim insanları bu birleşik yapıyı "yamyam CME" olarak adlandırıyor. Tahminlere göre, bu birleşik fırtına 1 Eylül'den 2 Eylül'e geçen gece Dünya'ya ulaşacak.