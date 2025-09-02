“Yamyam” Güneş fırtınası geliyor! NASA o tarihlere dikkat çekti: Kozmik fırtına kapıda

JEOMANYETİK FIRTINA VE KUZEY IŞIKLARI
🌟Fırtına Dünya'ya çarptığında, gezegenimizin manyetik alanı geçici olarak zayıflayacak. Bunun sonucunda yüklü parçacıklar atmosferin derinliklerine kadar nüfuz edecek ve gaz moleküllerini uyaracak. Bu süreç, özellikle kuzey bölgelerinde olağanüstü aurora görüntülerinin oluşmasına neden olacak. ABD Ulusal Atmosfer İdaresi'ne göre, jeomanyetik fırtına G2 (orta) seviyesine, zirve anında ise G3 (güçlü) seviyeye ulaşabilir. Bu durum, auroraların normalden çok daha güney bölgelerden izlenebilmesini sağlayacak.