Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Çanakkale...
Türkiye kasım ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla girerken 'pastırma sıcakları' etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bu sıcak ve sakin hava uzun sürmeyecek. Hafta ortasından itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte MGM'den 3 Kasım Pazartesi ve 5 güne ait hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 03.11.2025 07:08