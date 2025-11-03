Kadraj Galeri Kadraj İkon Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Çanakkale...

Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Çanakkale...

Türkiye kasım ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla girerken 'pastırma sıcakları' etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bu sıcak ve sakin hava uzun sürmeyecek. Hafta ortasından itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte MGM'den 3 Kasım Pazartesi ve 5 güne ait hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 03.11.2025 07:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta başında yurdun büyük bölümünde sakin ve ılık bir hava hakim olacak. Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Niğde çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus etkili olabilir. Uzmanlar, özellikle sabah trafiğinde görüş mesafesinin azalabileceği uyarısında bulunuyor.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim ortalamalarının birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Bu durum, sonbaharın ortasında yer yer ilkbaharı andıran bir hava yaşanmasına neden oluyor.

Rüzgar Güneyden Esecek

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sıcak havayla birlikte özellikle iç kesimlerde nem oranı yüksek seyredecek.

Salı Günü Yağışlar Geri Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, pazartesi gününün genel olarak yağışsız geçeceğini belirterek, "Salı günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek" açıklamasında bulundu.