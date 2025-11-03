Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Çanakkale...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta başında yurdun büyük bölümünde sakin ve ılık bir hava hakim olacak. Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Niğde çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.