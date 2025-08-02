Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

PEYGAMBERİMİZİN İLK YAĞMUR DUASI

📌 Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Cuma günü hutbe irad ederken, cemaatten bir adam kendisine yaklaşarak şöyle seslendi: "Ey Allah'ın Elçisi! Hayvanlarımız susuzluktan kırılıyor, bize yağmur yağması için Allah'a dua eder misin?" Bunun üzerine Hz. Peygamber, ellerini göğe kaldırarak, "Allahümme eskınâ! Allahümme eskınâ!" (Allah'ım! Bize su ver, yağmur gönder) şeklinde niyazda bulundu.

📌 O anda gökyüzünde hiçbir bulut görünmezken, kısa süre içinde bulutlar belirdi ve yağmur inmeye başladı. Resûlullah bu kez, "Allah'ım! Bu yağmuru üzerimize bereketli ve hayırlı kıl" (Buhârî, 1:179) diyerek duasını sürdürdü.

📌 Enes bin Mâlik'in aktardığına göre, yağan yağmur o kadar yoğun ve sürekliydi ki insanlar evlerine güçlükle ulaşabildi. Yağmur, o Cuma günüyle başlayıp tam bir hafta boyunca aralıksız devam etti. Bir sonraki Cuma'da aynı adam tekrar gelerek, "Ey Allah'ın Elçisi! Yağmur mallarımıza zarar verdi, yollar kapandı. Bu kez Allah'a dua etsen de yağmur dursa" dedi.