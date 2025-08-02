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Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

Kuraklık dönemlerinde suya olan ihtiyaç arttıkça, Müslümanlar yüzyıllardır rahmetin kapılarını aralamak için dua etmeye yönelir. Yağmur, sadece toprağın değil aynı zamanda hayatın da can damarıdır. Kur'an-ı Kerim'de "Her canlı şeyi sudan yarattık" (Enbiya, 30) buyrularak suyun önemi açıkça vurgulanır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminden bu yana uygulanan yağmur duası, hem bireysel hem de topluca yapılabilen, Allah'ın rahmetini niyaz etme ibadetidir. Peki yağmur duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte Arapça-Türkçe yağmur duası…

Giriş Tarihi: 02.08.2025 15:21
Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

İslam'da yağmur, sadece bir doğa olayı değil aynı zamanda Allah'ın bereket ve merhametinin bir göstergesi olarak görülür. Peki yağmur duası nedir, nasıl okunur? Hangi ayetler ve dualar okunur? İşte yağmur duası ve Arapça-Türkçe okunuşu...

Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

PEYGAMBERİMİZİN İLK YAĞMUR DUASI

📌 Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Cuma günü hutbe irad ederken, cemaatten bir adam kendisine yaklaşarak şöyle seslendi: "Ey Allah'ın Elçisi! Hayvanlarımız susuzluktan kırılıyor, bize yağmur yağması için Allah'a dua eder misin?" Bunun üzerine Hz. Peygamber, ellerini göğe kaldırarak, "Allahümme eskınâ! Allahümme eskınâ!" (Allah'ım! Bize su ver, yağmur gönder) şeklinde niyazda bulundu.

📌 O anda gökyüzünde hiçbir bulut görünmezken, kısa süre içinde bulutlar belirdi ve yağmur inmeye başladı. Resûlullah bu kez, "Allah'ım! Bu yağmuru üzerimize bereketli ve hayırlı kıl" (Buhârî, 1:179) diyerek duasını sürdürdü.

📌 Enes bin Mâlik'in aktardığına göre, yağan yağmur o kadar yoğun ve sürekliydi ki insanlar evlerine güçlükle ulaşabildi. Yağmur, o Cuma günüyle başlayıp tam bir hafta boyunca aralıksız devam etti. Bir sonraki Cuma'da aynı adam tekrar gelerek, "Ey Allah'ın Elçisi! Yağmur mallarımıza zarar verdi, yollar kapandı. Bu kez Allah'a dua etsen de yağmur dursa" dedi.

Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

📌 Hz. Peygamber bunun üzerine şöyle dua etti:
"Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allâhümme ale'l-âkâm ve'd-dırâb ve butûni'l-evdiye ve menâbiti'ş-şecer."
(Allah'ım! Yağmuru üzerimize değil, çevremize; dağlara, tepelere, vadilere ve ağaç biten yerlere yağdır.)

📌 Enes bin Mâlik der ki: "Resûlullah dua ederken eliyle gökyüzünün neresine işaret ettiyse, orası hemen açıldı. Medine'nin üstü tertemiz bir gökyüzüne döndü, ama çevre bölgeler yoğun yağış aldı. Gelen haberlerde, civar köylerde bol yağmur yağdığı belirtiliyordu." (Müslim, 2:614)

Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

YAĞMUR DUASI RAHMETE AÇILAN KAPI

📌 Hz. Âişe validemiz, yaşanan kuraklık sonrası Peygamber Efendimizin yaptığı yağmur duasını şu şekilde nakleder:
İnsanlar kıtlık nedeniyle Resûlullah'a gelerek sıkıntılarını anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz, açık alanda (musallâda) bir minber kurulmasını emretti ve insanlara ne zaman dua için toplanacaklarını bildirdi.

📌 Güneşin ilk ışıkları ufukta belirmeye başladığında Hz. Peygamber minbere çıktı. Tekbir getirdi, Allah'a hamd etti ve şöyle konuştu:
"Siz toprağınıza düşmeyen yağmurlardan, kuraklıktan yakınıyorsunuz. Bilin ki Allah sizden dua etmenizi ister ve duanıza icabet edeceğini vaat eder."

Yağmur duası Arapça-Türkçe okunuşu | Yağmurun yağması için hangi dua okunur, nasıl dua edilir?

📌 Daha sonra ellerini semaya kaldırarak, şu şekilde dua etti:
"Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmân'dır, Rahîm'dir. Din gününün sahibidir. Senden başka ilah yoktur. Senin dileğin olur. Ey Allah'ım! Sen zenginsin, biz ise fakiriz. Üzerimize yağmur indir. Bize verdiğin bu nimeti kuvvetli ve bereketli bir rızka çevir."

📌 Duasının ardından Resûlullah (s.a.v.), kollarını öyle kaldırdı ki koltuk altları görünecek şekilde dua etti. Ardından sırtını halka çevirip cübbesini ters çevirdi. Bu, dua kabulü ve bir dönüşümün işaretiydi. Sonrasında tekrar insanlara yönelip iki rekât namaz kıldırdı. Namazın ardından gökyüzünde bulutlar belirdi, şimşek çaktı ve Allah'ın izniyle yağmur başladı. Öyle ki seller akmaya başlayana kadar mescide dönmedi. (Ebû Dâvûd, İstiskâ 3)