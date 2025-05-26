YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamı da genişliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Yaşlı Destek Programı'nın (YADES 2025) başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. Belediyeler, projelerini hazırlayarak 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim edebilecek.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:11