YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10,6'ya yükselmiş durumda. Bu artış, yaşlılara sunulan hizmetlerin hem çeşitlendirilmesini hem de yaygınlaştırılmasını zorunlu kılıyor. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı bireylerin aktif, sağlıklı ve aile temelli bir yaşam sürdürebilmesi için YADES'in önemli bir araç olduğunu belirtti.