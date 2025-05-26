Kadraj Galeri Kadraj İkon YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamı da genişliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Yaşlı Destek Programı'nın (YADES 2025) başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. Belediyeler, projelerini hazırlayarak 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim edebilecek.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:11
YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10,6'ya yükselmiş durumda. Bu artış, yaşlılara sunulan hizmetlerin hem çeşitlendirilmesini hem de yaygınlaştırılmasını zorunlu kılıyor. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı bireylerin aktif, sağlıklı ve aile temelli bir yaşam sürdürebilmesi için YADES'in önemli bir araç olduğunu belirtti.

YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

Göktaş, "Kurum bakım hizmetlerinin yanında, evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu ve önleyici hizmet modellerini yaygınlaştırıyoruz. Yaşlıların ve yakınlarının öncelikli tercihi olan bu hizmetlerin niteliğini ve erişilebilirliğini artırmak için projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

YADES ile 153 Binden Fazla Yaşlıya Ulaşıldı

2016 yılından bu yana sürdürülen YADES ile şimdiye dek önemli bir başarı elde edildi. Bakan Göktaş, "9 yılda 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladık. 54 belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaştık." dedi.

YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

Program kapsamında yaşlılara yönelik bakım, psikososyal destek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetler, yaşadıkları ortamda sunuluyor. Bu yaklaşım, yaşlı bireylerin evlerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini hedefliyor.

YADES 2025 başvuru ekranı: Yaşlı Destek Programı şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

Belediyelere Proje Çağrısı: Başvurular İl Müdürlüklerine

YADES 2025 kapsamında belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak İl Müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Onay alan projeler, ilgili belediyeler tarafından uygulamaya konulacak ve valilikler aracılığıyla denetlenecek.