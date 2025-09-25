Kadraj Galeri Kadraj İkon WhatsApp yeni çağ başlatıyor: Yabancı dildeki mesajlar artık tek tıkla çevrilebilecek!

WhatsApp kullanıcıların yabancı dil engelini ortadan kaldıracak yeni çeviri özelliğini duyurdu. Artık bire bir sohbetlerde grup konuşmalarında ve Kanallar'da gelen yabancı dildeki mesajlar anında çevrilebilecek. Kullanıcılar mesajı uzun basılı tutarak 'Çevir' seçeneğini tıklıyor ve hedef dili seçiyor. Android kullanıcıları için ek bir kolaylık daha var. Tüm sohbet dizileri otomatik olarak çevrilebiliyor. Ayrıca çevrimdışı kullanım için çeviri paketleri indirilebiliyor.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:09
Şirket, çevirilerin tamamen cihaz üzerinde yapıldığını ve hiçbir verinin sunuculara gönderilmediğini açıkladı. Böylece konuşmaların gizli kalacağı ve hatta şirketin bile bu verilere erişemeyeceği garanti ediliyor.

Dil Seçenekleri

Özellik farklı platformlarda farklı kapsamda sunuluyor.

Android kullanıcıları için: İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça.

iPhone kullanıcıları için: 19'dan fazla dil desteğiyle çok daha geniş bir yelpaze mevcut.

WhatsApp, ilerleyen güncellemelerde bu listeyi daha da genişletmeyi planlıyor.

Yapay Zekâ ile Yazım Yardımı

Çeviri özelliğinin yanında WhatsApp, Writing Help adını verdiği yapay zekâ tabanlı yeni bir aracı da tanıttı.

Bu özellik, kullanıcıların yazdıkları mesajları farklı tonlarda düzenlemelerine ve daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak.

Resmi bir mesajdan samimi bir dile kadar farklı üslup seçenekleriyle iletişimi kişiselleştirmek mümkün olacak.