WhatsApp yeni çağ başlatıyor: Yabancı dildeki mesajlar artık tek tıkla çevrilebilecek!
WhatsApp kullanıcıların yabancı dil engelini ortadan kaldıracak yeni çeviri özelliğini duyurdu. Artık bire bir sohbetlerde grup konuşmalarında ve Kanallar'da gelen yabancı dildeki mesajlar anında çevrilebilecek. Kullanıcılar mesajı uzun basılı tutarak 'Çevir' seçeneğini tıklıyor ve hedef dili seçiyor. Android kullanıcıları için ek bir kolaylık daha var. Tüm sohbet dizileri otomatik olarak çevrilebiliyor. Ayrıca çevrimdışı kullanım için çeviri paketleri indirilebiliyor.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:09