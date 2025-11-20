Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

Başvuru dilekçesinde, "Harry Potter", "Hogwarts" ve "Gryffindor" gibi isimlerin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli olduğu vurgulandı. Warner Bros., bu markaların yalnızca bir kitap ya da film serisini değil, dünya çapında ticari değere sahip bir kültürel yapıyı temsil ettiğini belirtti.