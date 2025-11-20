Kadraj Galeri Kadraj İkon Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

Hollywood'un dev yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc. milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter evrenine ait görüntü ve sesleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, başvuru kapsamında çevrimiçi delil tespiti istedi ve futbolcunun Instagram ile Twitter hesabındaki içerikleri dosyaya ekledi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 12:17
Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

Başvuru dilekçesinde, "Harry Potter", "Hogwarts" ve "Gryffindor" gibi isimlerin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli olduğu vurgulandı. Warner Bros., bu markaların yalnızca bir kitap ya da film serisini değil, dünya çapında ticari değere sahip bir kültürel yapıyı temsil ettiğini belirtti.

Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

Dilekçede yer alan tabloyla markaların tescil durumları detaylı şekilde mahkemeye sunuldu ve futbolcunun paylaşımlarının doğrudan bu markalara gönderme yaptığı ifade edildi.

Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

PAYLAŞIMLARDA MÜZİK LOGO VE KARAKTER İDDİASI

Mahkemeye verilen belgelerde, Aktürkoğlu'nun bazı paylaşımlarında serinin ikonik müziği Hedwig's Theme'i kullandığı öne sürüldü.

Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

Videolarda Harry Potter karakterini andıran animasyonlar Hogwarts'a özgü armalar, dekorlar ve kostümlerin yer aldığı da aktarıldı. Warner Bros., tüm bu görsel ve işitsel unsurların şirketten herhangi bir izin alınmadan kullanıldığını savunarak bunun hem telif hakkı hem de marka hakkı ihlali olduğunu dile getirdi.

Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?

"İZİNSİZ KULLANIM" SAVUNMASI

Şirket söz konusu paylaşımların Fikri ve Sınai Haklar Kanunu'na göre eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabete yol açtığını belirtti. Bu nedenle, sosyal medya içeriklerinin uzman bilirkişi tarafından incelenmesi talep edildi.