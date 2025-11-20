Warner Bros nedir, hangi ülkeye ait? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu olayı nedir, şirket neden dava açtı?
Hollywood'un dev yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc. milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında Harry Potter evrenine ait görüntü ve sesleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, başvuru kapsamında çevrimiçi delil tespiti istedi ve futbolcunun Instagram ile Twitter hesabındaki içerikleri dosyaya ekledi.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 12:17