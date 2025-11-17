Kadraj Galeri Kadraj İkon VGM burs ücreti kaç para? 2025-2026 VGM üniversite burs sonucu sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için heyecan dorukta. Başvuruları 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında titizlikle tamamlanan VGM üniversite burslarının açıklanma tarihi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından en çok aranan konu haline geldi. Binlerce üniversite öğrencisi, karşılıksız olarak verilecek bu önemli desteğe hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için adeta geri sayıma geçti. Peki, 2025-2026 VGM üniversite burs sonucu sorgulama ekranı nihayet açıldı mı? Öğrencilerin merakla beklediği VGM burs ücreti bu yıl ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:46
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrencileri için her ay düzenli ve karşılıksız nakdi destek anlamına gelen VGM bursları, KYK burs/kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. Bu durum, iki kurumun mükerrer burs ödemesinin önüne geçmek amacıyla uyguladığı bir prosedürdür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) resmi duyurularına göre, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme sürecinin Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının ilanıyla eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi. 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla henüz KYK sonuçları da açıklanmadığı için, VGM burs sonuçlarının da en erken Aralık ayı içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

2026 YILI BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Öğrencileri en çok heyecanlandıran konu, 2026 yılında geçerli olacak burs miktarları. VGM, 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan burs miktarlarını belirlemişti, ancak enflasyon ve hayat pahalılığının artması nedeniyle 2026 yılı için güçlü bir zam beklentisi oluştu.

2025 Güncel Burs Miktarları (Referans Alınan Tutarlar):

Eğitim Seviyesi Aylık Burs Miktarı (2025 Ocak İtibarıyla)
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 1.250,00 TL
Yükseköğrenim Burs Miktarı 3.000,00 TL
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Burs Miktarı 3.000,00 TL
KYK burs miktarlarının da güncelleneceği göz önüne alınarak, VGM yükseköğrenim burs miktarının 2026 yılında 4.000 TL ila 5.000 TL bandına yükseltilebileceğini tahmin ediyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler Ekim ayından itibaren birikmiş tüm ödemelerini bu yeni ve güncel tutar üzerinden alacaklar.