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"Var böyle tipler" sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

'Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu, 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla 5 Ocak 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Beril ve Kıvanç Talu, "Biz bu süreçte 2023 yılı boyunca söz konusu borçları ödüyorduk. Bazı projelerden son anda vazgeçmek söz konusu olduğunda, borçların ödenmesinde aksamalar oldu. Eşimin babası Ertan Koç, arabasını, balıkçı kayığı vardı onu sattı biz arabamızı sattık. Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik." dedi.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:05
Var böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti. 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti havalimanında gözaltına alınmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen çiftin savcılıktaki ifadeleri alınmıştı. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Duruşma saat 12.15 sıralarında başladı.

Var böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

5 OCAK 2024'TE TUTUKLANDILAR

5 Ocak 2024'te tutuklanan Talu Çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve saat 12.15'te başlayan duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç ile müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Beril ve Kıvanç Talu ile tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından müştekilere söz veren mahkeme heyeti duruşmayı Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar vererek 7 Nisan'a erteledi.

Var böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

"BEN SADECE FATURA İŞLEMİNE BAKIYORUM"

Duruşma tutuksuz sanık Ertan Koç'un savunmasının alınmasıyla başladı. Tutuksuz Sanık Ertan Koç savunmasında, " 'Var böyle tipler' şirketinde kızım Beril ve damadım Kıvanç çalışıyordu. Ben sadece evrak takibini yapıyordum para benim hesabıma geliyordu. Son zamanlarda borçları ödeyemedikleri için ben tüm malvarlığımı satıp borçları ödemeye başladım. Müştekiler beni tanımaz benim onlarla görüşmüşlüğüm yok. Ben emekliyim İzmir'de kendime ait nakliyat şirketi vardı 2010 yılı gibi kapattım.

Ben sadece ödemeleri, fatura kesimini, vergi ödemelerini yaptım. Kızım Beril ve damadım da bir firmada çalışıyordu onlar çok yoğun çalıştığı için ben evrak işleriyle ilgilenmek için şirketi kendi adıma açtım. Ben sadece vergi takibini yapıp, reklam işlerine bakıyordum. Kızım ve damadım ekran yüzüydü. Reklam işleri, seslendirme işleri yapıyorlardı. Şirketlerle ön görüşmeleri Kıvanç yapıyordu.

Ben, proje yapılıyor işlemler bitiyor gün sonunda faturalama vergi ödemeleri yapıyordum. Gelen paralar hesaba geliyordu faturalı şekilde şirket içinden çıkışı oluyordu. Nakliye firmasından, seslendirme işi aldığımız reklamlar oluyordu daha çok nakliye üzerinden alıyorduk. Şirketin hesabından hiç para gelmedi.

O paralar benim şahsi hesabımdan geliyordu. Kızım Beril gelen paraların 'Borç' geldiğini söyledi. Çok yüksek gelirlerimiz yoktu. İş yapmak için, projeler için borç para aldılar" dedi.

Var böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

"DOLANDIRICI SANILDIĞIMIZ İÇİN ÇALIŞTIĞIMIZ REKLAM FİRMALARI PARA ÖDEMEDİ"

Tutuklu sanık Kıvanç Talu savunmasında, "Ben ve eşim 11 senedir reklamcıyız. Ben işin kreatif, yaratıcı fikirler kısmındayım. Eşim de yapımcı prodüksiyonla ilgileniyor. Eşim reklamları yürütmek için yakın çevresinden borç aldı. Faizle borç alarak bu yapımları ortaya çıkarmak sektörde yapılan bir şeydi. Biz bu süreçte 2023 yılı boyunca söz konusu borçları ödüyorduk. Bazı projelerden son anda vazgeçmek söz konusu olduğunda, borçların ödenmesinde aksamalar oldu.

Eşimin babası Ertan Koç, arabasını, balıkçı kayığı vardı onu sattı biz arabamızı sattık. Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik. Eşim Pendik'te bir eve çağırılıyor. Eşim o evde alacaklıların eşi tarafından tehdit ediliyor çok korkmuştu beni aradı 'Bu borçlar yüzünden bize zarar verecekler' dedi. Ben aile babasıyım 4 yaşında çocuğum var. Bu tehditlerden dolayı eşimle çocuğumu 3 haftalık bir süre yurtdışına çıkarttım.

Türkiye'de bütün haber kanallarında 'Yalancı, dolandırıcı fenomenler' diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı biz öyle bir insan değiliz. Tüm ülke bizi dolandırıcı sandıkları için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı. Yılbaşına oğlumuzla beraber girdik.

4 Ocak günü eşim ve avukatımla beraber Gayrettepe Asayiş Şube'ye gittik. Bu durumda kafamız eğik ellerimiz kelepçeli şekilde götürüldük. Biz bu kalan borcu ödemek ve kapatmak istiyoruz. Biz borçları çalışıp ödüyorduk. Hapisteyiz ve çalışamıyoruz.

Biz kimseyi mağdur etmek istemedik. Söz konusu durum sadece bir ticari borçtur biz bu borcun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece 3 haftalığına yurt dışına çıkmıştık" dedi.

Var böyle tipler sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

"SÖZ KONUSU PARALARI BORÇ OLARAK ALDIK"

Sanık Kıvanç Talu savunmasının devamında, "Bu borçları yaptığımız, yapacağımız reklam projelerini karşılayabilmek ve prodüksiyon maliyetlerini elde tutmak için aldık. Bu borçlar eşimin insanlarla ilişki kurduğu, tanıdığı insanlara yaptığı bir şey. Söz konusu onlarca proje var.

Konuyla ilgili finansman yönetimi, borçların dağılımı, alınan borçların hangi projenin hangi aşamasında kullanılacak yönü eşim tarafından yönetiliyordu. Ben işin kreatif ve markanın sunum aşamasındayım. Ertan Bey'in durumu bana yönlendirmek istemesi şirket, markalar üzerinden sunduğum kreatif yönden fikirleri benim yönetmemdi.

Bunlar çekim, prodüksiyon yapılması gereken işlerde, bütün büyük işlemi ekranda gördüğünüz tamamlanmış görüntüyü yürüten kişi eşim oluyor. Bu projelerle ilgili fatura kesimini ise Ertan Bey yapıyordu ben sadece fikir tarafındayım. Ben aynı zamanda Samsung'un yüzüyüm. Aynı anda yürüttüğümüz çok fazla reklam var" dedi.