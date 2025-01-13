"Var böyle tipler" sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

"BEN SADECE FATURA İŞLEMİNE BAKIYORUM"

Duruşma tutuksuz sanık Ertan Koç'un savunmasının alınmasıyla başladı. Tutuksuz Sanık Ertan Koç savunmasında, " 'Var böyle tipler' şirketinde kızım Beril ve damadım Kıvanç çalışıyordu. Ben sadece evrak takibini yapıyordum para benim hesabıma geliyordu. Son zamanlarda borçları ödeyemedikleri için ben tüm malvarlığımı satıp borçları ödemeye başladım. Müştekiler beni tanımaz benim onlarla görüşmüşlüğüm yok. Ben emekliyim İzmir'de kendime ait nakliyat şirketi vardı 2010 yılı gibi kapattım.

Ben sadece ödemeleri, fatura kesimini, vergi ödemelerini yaptım. Kızım Beril ve damadım da bir firmada çalışıyordu onlar çok yoğun çalıştığı için ben evrak işleriyle ilgilenmek için şirketi kendi adıma açtım. Ben sadece vergi takibini yapıp, reklam işlerine bakıyordum. Kızım ve damadım ekran yüzüydü. Reklam işleri, seslendirme işleri yapıyorlardı. Şirketlerle ön görüşmeleri Kıvanç yapıyordu.

Ben, proje yapılıyor işlemler bitiyor gün sonunda faturalama vergi ödemeleri yapıyordum. Gelen paralar hesaba geliyordu faturalı şekilde şirket içinden çıkışı oluyordu. Nakliye firmasından, seslendirme işi aldığımız reklamlar oluyordu daha çok nakliye üzerinden alıyorduk. Şirketin hesabından hiç para gelmedi.

O paralar benim şahsi hesabımdan geliyordu. Kızım Beril gelen paraların 'Borç' geldiğini söyledi. Çok yüksek gelirlerimiz yoktu. İş yapmak için, projeler için borç para aldılar" dedi.