"Var böyle tipler" sayfasıyla tanınmışlardı! Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık

'Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu, 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla 5 Ocak 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Beril ve Kıvanç Talu, "Biz bu süreçte 2023 yılı boyunca söz konusu borçları ödüyorduk. Bazı projelerden son anda vazgeçmek söz konusu olduğunda, borçların ödenmesinde aksamalar oldu. Eşimin babası Ertan Koç, arabasını, balıkçı kayığı vardı onu sattı biz arabamızı sattık. Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik." dedi.