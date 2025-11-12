Kadraj Galeri Kadraj İkon Vakıf Faktoring halka arz takvimi 2025 || VAKFA hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? Kaç lot verir?

Vakıf Faktoring halka arz takvimi 2025 || VAKFA hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? Kaç lot verir?

Vakıf Faktoring A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldıktan sonra Borsa İstanbul'da işlem görmek için geri sayıma geçti. Şirket, Yıldız Pazar'da 'VAKFA' koduyla işlem görecek. Yatırımcıların merakla beklediği halka arzın detayları ise netleşti.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:48
Vakıf Faktoring'in talep toplama süreci 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan bu süreçte yatırımcılar, saat 09.00 - 17.00 arasında başvurularını yapabilecekler.

Halka arz işlemi, Eşit Dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Bu yöntem sayesinde her yatırımcı, katılım sayısına göre eşit oranda pay alacak.

Halka Arz Fiyatı ve Borsa Kodu

Vakıf Faktoring payları yatırımcılara 14,20 TL sabit fiyatla sunulacak. Şirketin Borsa İstanbul'daki işlem kodu VAKFA olarak belirlendi.

Toplamda 225 milyon adet pay satışa sunulacak olan halka arzın büyüklüğü yaklaşık 3,2 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı ise %25 seviyesinde.

Vakıf Faktoring Kaç Lot Verir? (Tahmini Dağıtım)

Vakıf Faktoring halka arzına katılacak bireysel yatırımcı sayısına göre dağıtılacak lot miktarları değişiklik gösterecek. Katılım sayısına göre olası dağılım şu şekilde tahmin ediliyor:

150 bin katılımda: 900 lot (12.780 TL)

250 bin katılımda: 540 lot (7.668 TL)

350 bin katılımda: 386 lot (5.481 TL)

500 bin katılımda: 270 lot (3.834 TL)

700 bin katılımda: 193 lot (2.740 TL)

1,1 milyon katılımda: 123 lot (1.746 TL)

1,6 milyon katılımda: 85 lot (1.207 TL)

2,2 milyon katılımda: 61 lot (866 TL)