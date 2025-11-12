Vakıf Faktoring halka arz takvimi 2025 || VAKFA hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? Kaç lot verir?

Vakıf Faktoring Kaç Lot Verir? (Tahmini Dağıtım)
Vakıf Faktoring halka arzına katılacak bireysel yatırımcı sayısına göre dağıtılacak lot miktarları değişiklik gösterecek. Katılım sayısına göre olası dağılım şu şekilde tahmin ediliyor:
150 bin katılımda: 900 lot (12.780 TL)
250 bin katılımda: 540 lot (7.668 TL)
350 bin katılımda: 386 lot (5.481 TL)
500 bin katılımda: 270 lot (3.834 TL)
700 bin katılımda: 193 lot (2.740 TL)
1,1 milyon katılımda: 123 lot (1.746 TL)
1,6 milyon katılımda: 85 lot (1.207 TL)
2,2 milyon katılımda: 61 lot (866 TL)