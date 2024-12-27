Uzun ömrün formülü: İbn-i Sina’nın 3 sır gıdası! Tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor
Tıp tarihinin unutulmaz dehası İbn-i Sina, yüzyıllar öncesinden günümüzü etkileyen eserleriyle adeta bir ışık olmuştur. "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eseriyle modern tıbba öncülük eden bu bilge hekim, uzun ve sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerde bulunmuştur. Peki, İbn-i Sina'ya göre hangi besinler uzun bir yaşamın sırrıdır? İşte o üç mucizevi gıda ve sağlığa faydaları…
Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:12