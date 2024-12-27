Uzun ömrün formülü: İbn-i Sina’nın 3 sır gıdası! Tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor

İbn-i Sina'nın yüzlerce yıl öncesinden günümüzü aydınlatan bu değerli tavsiyeleri, sağlıklı bir yaşam için halen rehber niteliği taşıyor. Bu 3 mucizevi gıdanın doğal ve dengeli beslenmedeki önemine dikkat çekiyor. Taze ve katkısız gıdalar tüketmek, düzenli egzersizler yapmak, stresi yönetmek uzun yaşamın formülleri arasında yerini alıyor. Peki sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan mucizevi gıdalar hangileri? İşte İbn-i Sina'nın tüketilmesini önerdiği o 3 besin…