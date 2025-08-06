Uzmanlardan kritik tavsiye: Psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 6 işaret
Ruh sağlığı tedavisi, kişinin iyileşme sürecinde doğru uzmanla çalışmayı gerektiren hassas bir yolculuktur. Depresyon, anksiyete ya da uyku sorunları gibi hayatı zorlaştıran problemlerle mücadele ederken, psikiyatristinizle kurduğunuz bağ büyük önem taşır. Bazen alınan destek, beklenen ilerlemeyi sağlamayabilir. Verywell Mind'dan ruh sağlığı uzmanı Hannah Owens, bu durumda dikkat edilmesi gereken 6 kritik işaretin altını çiziyor. Peki hangi durumlar psikiyatristinizi değiştirmenin zamanı geldiğini gösteriyor?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:23