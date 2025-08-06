Uzmanlardan kritik tavsiye: Psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 6 işaret

ETİK DIŞI TALEPLERDE BULUNUYORSA

Psikiyatristinizin sizden meslek etiğine aykırı bir şey talep etmesi, ciddi bir uyarı sinyali olabilir. Örneğin, maddi çıkar karşılığı belirli bir ilacı kullanmanızı önermesi veya sizin çevrimiçi ortamda olumlu yorum yapmanızı istemesi kabul edilemez davranışlardır. Bu gibi durumlarda hiç tereddüt etmeden başka bir uzmana yönelin.