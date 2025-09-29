Kadraj Galeri Kadraj İkon Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuç tarihi açıklandı mı?

Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuç tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açılmıştı. Kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesine yönelik başvuru şartları, süreçte yapılacak iş ve işlemler ile takvime dair ayrıntılar yer aldı. Belirlenen takvime göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurular 20 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı. Süreçte ilk aşama tamamlanırken, gözler şimdi ek başvuruların başlayacağı tarihlere çevrildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 06:14
Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzun ardından öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik başvurularına yoğun ilgi devam ediyor. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için ek başvuru tarihleri de netleşti.

Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İlk Başvuru Süreci Tamamlandı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurular 20 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alındı.

Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Bu tarihlerde şartları sağlayan öğretmen ve uzman öğretmenler başvuru yaparak sürece dahil oldu.

Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Ek Başvurular Kasım'da

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için yeni takvim belirlendi. Ek başvurular 3 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında yine MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Başvuruların değerlendirilmesi ve onay süreci ise 11 Kasım 2025'e kadar tamamlanacak.