Uzman ve başöğretmenlik ek başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik ek başvurular ne zaman, sonuç tarihi açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açılmıştı. Kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesine yönelik başvuru şartları, süreçte yapılacak iş ve işlemler ile takvime dair ayrıntılar yer aldı. Belirlenen takvime göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurular 20 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı. Süreçte ilk aşama tamamlanırken, gözler şimdi ek başvuruların başlayacağı tarihlere çevrildi.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 06:14