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Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

Gabe Pluguez, sağlık uzmanı Barbara O'Neill'in kanseri %80 önlemeye yönelik sunduğu 10 temel kuralı paylaştı. İşte dikkat çeken detaylar!

Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:07
Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

Sağlık, fitness ve inanç temalı içerikleriyle tanınan Gabe Pluguez, Twitter (X) hesabı üzerinden sağlık alanındaki paylaşımlarına devam ediyor. Son gönderilerinde, sağlık uzmanı Barbara O'Neill'in kanserin %80 oranında önlenebileceğini belirttiği 10 temel kuralı ele aldı. O'Neill'in önerileri, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

📌 BARBARA O'NEİLL'İN KANSERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK 10 ANA PROTOKOLÜ

🔟 Alkali bir diyet uygulayın.
O'Neill, bitki bazlı ve besin açısından yoğun gıdalarla vücudu alkali tutmanın önemini vurguluyor:
✅ Yapraklı yeşillikler (ıspanak, kara lahana, vb.)
✅ Düşük şekerli meyveler (çilek)
✅ Kuruyemişler ve tohumlar

⚠️ Kanser asidik bir ortamda gelişir, bu nedenle alkali gıdalar tüketmek büyümesini önlemeye yardımcı olur.

Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

9️⃣ İşlenmiş gıdalardan kaçının.
İşlenmiş gıdalar vücuda zarar veren toksinler içerir. O'Neill, şu besinlerden uzak durmayı öneriyor:
🚫 Rafine şekerler
🚫 İşlenmiş etler
🚫 Koruyucu madde içeren paketlenmiş gıdalar

✔️ Doğal, tam gıda diyeti hücre sağlığını destekler ve kansere karşı koruma sağlar.

Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

8️⃣ Düzenli detoks yapın.
Barbara, vücudu temizlemek için detoksun önemli olduğuna inanıyor:
🕐 Aralıklı oruç
🥦 Kolon temizliği için yüksek lifli diyetler
🍋 Karaciğer temizliği (limon suyu, bitki çayları kullanarak)

🔄 Toksinleri vücuttan atarak kanser riskini azaltabilirsiniz.

Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

7️⃣ Bağışıklık sistemini güçlendirin.
Sağlam bir bağışıklık sistemi anormal hücre büyümesine karşı koruma sağlar:
🔥 Sıcak-soğuk terapi
💤 Yeterli uyku (7-8 saat)
🦠 Probiyotik ve fermente gıdalar tüketmek

🛡️ Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü olursa, kanseri önleme şansınız o kadar yüksek olur.