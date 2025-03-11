Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

Sağlık, fitness ve inanç temalı içerikleriyle tanınan Gabe Pluguez, Twitter (X) hesabı üzerinden sağlık alanındaki paylaşımlarına devam ediyor. Son gönderilerinde, sağlık uzmanı Barbara O'Neill'in kanserin %80 oranında önlenebileceğini belirttiği 10 temel kuralı ele aldı. O'Neill'in önerileri, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dair önemli ipuçları sunuyor. 📌 BARBARA O'NEİLL'İN KANSERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK 10 ANA PROTOKOLÜ 🔟 Alkali bir diyet uygulayın. 9️⃣ İşlenmiş gıdalardan kaçının. 8️⃣ Düzenli detoks yapın. 7️⃣ Bağışıklık sistemini güçlendirin. 6️⃣ Güneş ışığına maruz kalın. 5️⃣ Bitkisel ilaçlar kullanın. 4️⃣ Düzenli egzersiz yapın. 3️⃣ Hidrasyon ve pH dengesi. 1️⃣ Duygusal ve zihinsel sağlığa odaklanın. 🎯 KANSER ÖNLENEBİLİR Mİ? O'Neill'e göre, kanser büyük ölçüde yaşam tarzı ile ilişkilidir ve bazı alışkanlıkları değiştirerek riski azaltmak mümkündür. KANSER RİSKİ YÜZDE 80 NASIL AZALIR? Barbara O'Neill'in sunduğu 10 yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve kanser riskini azaltmak için faydalı olabilir. Ancak, bu tür önlemlerin kanseri kesin olarak yüzde kaç önlediğine dair bilimsel bir oran vermek zordur çünkü kanser çok faktörlü bir hastalıktır ve genetik, çevresel ve yaşam tarzı etkenleri bir arada çalışır. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA GÖRE TAHMİNİ ETKİLER Farklı araştırmalar bazı yaşam tarzı değişikliklerinin kanser riskini belirli oranlarda azaltabileceğini göstermektedir: ✅ Sigara içmemek: Kanser riskini %30-50 oranında azaltır. ✅ Sağlıklı beslenme: İşlenmiş gıdalardan kaçınmak ve bitki bazlı bir diyet benimsemek, bazı kanser türlerinin riskini %10-20 azaltabilir. ✅ Düzenli egzersiz: Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, kanser riskini %20-40 azaltabilir. ✅ D vitamini ve güneş ışığı: D vitamini seviyelerini yeterli düzeyde tutmak, bazı kanser türlerinde riski %10-25 azaltabilir. ✅ Alkol tüketimini sınırlandırmak: Özellikle meme ve karaciğer kanseri riskini %20-30 oranında düşürebilir. ✅ Stresi yönetmek ve uyku düzeni: Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için dolaylı olarak kanser riskini azaltabilir ancak net bir yüzde belirlemek zordur. ✅ Çevresel toksinlerden kaçınmak: Pestisitler, ağır metaller ve zararlı kimyasallardan kaçınmak, belirli kanser türlerinin riskini %10-15 azaltabilir. Fotoğraflar: AA ve X