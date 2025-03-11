Uzman isim adım adım anlattı; Kanseri %80 önleyen 10 basit kural

📌 BARBARA O'NEİLL'İN KANSERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK 10 ANA PROTOKOLÜ

🔟 Alkali bir diyet uygulayın.

O'Neill, bitki bazlı ve besin açısından yoğun gıdalarla vücudu alkali tutmanın önemini vurguluyor:

✅ Yapraklı yeşillikler (ıspanak, kara lahana, vb.)

✅ Düşük şekerli meyveler (çilek)

✅ Kuruyemişler ve tohumlar

⚠️ Kanser asidik bir ortamda gelişir, bu nedenle alkali gıdalar tüketmek büyümesini önlemeye yardımcı olur.