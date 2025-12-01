Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor
'Duy Beni' dizisiyle tanınırlığını artıran oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos'ta yaşadığı talihsiz kazanın ardından hala yoğun bakımda tedavi altında. İstanbul Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgar, genç oyuncunun üzerine bir ağacın devrilmesine yol açmıştı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda izleniyor.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:22