Kadraj Galeri Kadraj İkon Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

'Duy Beni' dizisiyle tanınırlığını artıran oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos'ta yaşadığı talihsiz kazanın ardından hala yoğun bakımda tedavi altında. İstanbul Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgar, genç oyuncunun üzerine bir ağacın devrilmesine yol açmıştı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda izleniyor.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:22
Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşmıştı. Sağlık görevlileri tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'a ilk müdahale bölgede yapılmış, ardından Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

Yoğun Bakım Süreci Devam Ediyor

Ağır yaralanmasının ardından 3,5 aydır yaşam mücadelesi veren Yıldız'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

Doktorlardan alınan son bilgilere göre genç oyuncunun ameliyat edileceği öğrenildi.

Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

Ailesi ve sevenleri uzun süredir umutla onun iyileşmesini bekliyor.

Üzerine ağaç devrilmişti: 3,5 aydır yoğun bakımda olan İbrahim Yıldız için ameliyat süreci başlıyor

Sevenlerinden Dua Mesajları

Genç oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama da ablası tarafından yapılmıştı.