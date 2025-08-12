Kadraj Galeri Kadraj İkon Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

Türkiye'de otomobil pazarında SUV modellerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Son Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası fiyat skalasında yaşanan değişim, uygun bütçeli SUV arayışında olan sürücülere yeni seçenekler sundu. 1,5 milyon TL'nin altında satılan modeller listesi, hem şehir içi hem de uzun yol konforunu uygun fiyata sunmayı hedefliyor. İşte en ucuz modeller…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:51
Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

Otomotiv dünyasında SUV segmenti, hem global ölçekte hem de Türkiye'de popülerliğini koruyor. ÖTV'de yapılan son güncellemenin ardından markalar fiyat listelerini yenilerken, 1,5 milyon TL barajını aşmayan SUV modelleri de dikkat çekmeye başladı. Sürücüler, yeni fiyat politikalarıyla birlikte bütçelerine uygun, güçlü ve konforlu araçlara daha kolay ulaşabilecek. Peki en ucuz SUV araç hangisi?

Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

PEUGEOT 2008: 1 milyon 879 bin lira

Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

MERCEDES BENZ EQA: 3 milyon 630 bin 782 lira

Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

JEEP AVENGER: 2 milyon 72 bin 412 lira

Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

DACİA SANDERO STEPWAY: 1 milyon 310 bin lira