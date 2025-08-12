Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…

Otomotiv dünyasında SUV segmenti, hem global ölçekte hem de Türkiye'de popülerliğini koruyor. ÖTV'de yapılan son güncellemenin ardından markalar fiyat listelerini yenilerken, 1,5 milyon TL barajını aşmayan SUV modelleri de dikkat çekmeye başladı. Sürücüler, yeni fiyat politikalarıyla birlikte bütçelerine uygun, güçlü ve konforlu araçlara daha kolay ulaşabilecek. Peki en ucuz SUV araç hangisi?