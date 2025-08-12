Uygun fiyatlı SUV araç modelleri açıklandı! 1,5 Milyon TL altında alabileceğiniz arabalar listesi…
Türkiye'de otomobil pazarında SUV modellerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Son Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası fiyat skalasında yaşanan değişim, uygun bütçeli SUV arayışında olan sürücülere yeni seçenekler sundu. 1,5 milyon TL'nin altında satılan modeller listesi, hem şehir içi hem de uzun yol konforunu uygun fiyata sunmayı hedefliyor. İşte en ucuz modeller…
Giriş Tarihi: 12.08.2025 12:51