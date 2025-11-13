Uyandım ama hala gerçek gibi! Rüyalarınız size ne söylüyor? Düşmek, aldatılmak, diş dökülmesi: Meğer uzmanlara göre...
Daha önce düşerken ya da birileri tarafından kovalanırken hareket edemediğinizi hissetiğiniz bir rüya gördünüz mü? Uyandığınızda hala o hissi üzerinizden atamamış olabilirsiniz. Rüyalar, bilinçaltının sessiz ama güçlü yansımaları olarak karşımıza çıkar. Uyku uzmanı ve yazar Delphi Elli, rüyaların bize aslında sandığımızdan çok daha fazla şey söylediğini belirtiyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:40