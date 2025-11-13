Kadraj Galeri Kadraj İkon Uyandım ama hala gerçek gibi! Rüyalarınız size ne söylüyor? Düşmek, aldatılmak, diş dökülmesi: Meğer uzmanlara göre...

Daha önce düşerken ya da birileri tarafından kovalanırken hareket edemediğinizi hissetiğiniz bir rüya gördünüz mü? Uyandığınızda hala o hissi üzerinizden atamamış olabilirsiniz. Rüyalar, bilinçaltının sessiz ama güçlü yansımaları olarak karşımıza çıkar. Uyku uzmanı ve yazar Delphi Elli, rüyaların bize aslında sandığımızdan çok daha fazla şey söylediğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:40
Netflix'in 2.000 yetişkinle gerçekleştirdiği bir araştırmayı analiz eden Elli, en sık görülen 10 rüya temasını ve bunların ruh halimizle bağlantısını açıkladı. İşte zihin dünyamızın en derin köşelerinde saklı olan o mesajlar...

Düşmek (%53)

DailyMail'de yer alan habere göre en yaygın görülen rüya olan düşme hissi, genellikle kontrol kaybı, belirsizlik ya da güvensizlik dönemlerini simgeliyor. İşten ayrılma, taşınma veya ilişkide yaşanan kırılmalar bu rüyayı tetikleyebiliyor

Elli'ye göre bu tür rüyalar, "Yeni bir başlangıcın eşiğinde olabileceğinizi ama bilinmeyenden korktuğunuzu" gösteriyor.

Kovalanmak ama Koşamamak (%42)

Bir güç ya da varlık tarafından kovalandığınız halde hareket edememek... Elli bu rüyanın, "hayatta bir noktada sıkışıp kalma hissi" ile ilgili olduğunu söylüyor.

İşte ilerleyememek, taşınma planlarının aksaması ya da sorumluluklardan kaçma isteği gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Rüya, aslında nerede tıkandığınızı fark etmeniz için bir uyarı niteliğinde.