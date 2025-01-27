UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak amacıyla Türkiye'de uygulamaya girdi. Bu sistem, taşıtların kaydedilmesini ve yakıt harcamalarının daha şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlayarak vergi düzenlemelerini iyileştirmeyi hedefliyor. Peki UTTS başvuru süresi ne zaman sona erecek? İşte başvuru adımları.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:44