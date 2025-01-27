Kadraj Galeri Kadraj İkon UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak amacıyla Türkiye'de uygulamaya girdi. Bu sistem, taşıtların kaydedilmesini ve yakıt harcamalarının daha şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlayarak vergi düzenlemelerini iyileştirmeyi hedefliyor. Peki UTTS başvuru süresi ne zaman sona erecek? İşte başvuru adımları.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:44
UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, sistem yoğunluğu nedeniyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı. İşte UTTS başvuru süreci, şartlar ve detaylarla ilgili bilmeniz gerekenler.

UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

UTTS Nedir ve Kimler İçin Zorunludur?

UTTS, ticari araçların akaryakıt harcamalarını kolayca takip edebilmesini ve gider olarak gösterilebilmesini sağlayan bir sistemdir.

UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

Zorunlu olan taşıtlar:
Ticari amaçla kullanılan araçlar (31 Aralık 2024'e kadar kayıt zorunluluğu).
1 Temmuz 2025 sonrası trafiğe çıkacak sıfır araçlar (üretici veya ithalatçı tarafından TTB takılarak piyasaya sürülecek).

Bireysel araçlar için yükümlülük:
Mevcut bireysel araçlarda UTTS'ye geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

UTTS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemleri, https://www.utts.gov.tr/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Süreç adım adım şu şekilde ilerler:

UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

1. Kayıt ve Hesap Onayı

  • UTTS portalına giriş yapılır.
  • İşletme bilgileri ve araç detayları eksiksiz doldurulur.
  • Vergi levhası ve ticari araç ruhsatları sisteme yüklenir.

2. Araç Ekleme

  • "Taşıt Ekle" menüsünden araç bilgileri kaydedilir.
  • Her araç için ruhsat yüklenir ve ekleme işlemi tamamlanır.

3. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Siparişi

  • Kaydedilen araçlar için TTB siparişi verilir.
  • Montaj işlemini gerçekleştirecek kişinin bilgileri sisteme girilir.

4. Ödeme ve Montaj İşlemi

  • Havale/EFT veya kredi kartı ile ödeme yapılır.
  • Yetkilendirilmiş montaj noktalarından birine gidilerek montaj işlemi gerçekleştirilir.