UTTS 2025 Son Kayıt Tarihi: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru nasıl yapılır? Montaj ücreti...

Zorunlu olan taşıtlar:

Ticari amaçla kullanılan araçlar (31 Aralık 2024'e kadar kayıt zorunluluğu).

1 Temmuz 2025 sonrası trafiğe çıkacak sıfır araçlar (üretici veya ithalatçı tarafından TTB takılarak piyasaya sürülecek).



Bireysel araçlar için yükümlülük:

Mevcut bireysel araçlarda UTTS'ye geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.