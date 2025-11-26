Üşüme yağ yakımını turbo moda alıyor! 15 dakikalık titreme bir saatlik egzersize bedel

ÜŞÜMENİN BİLİNMEYEN FAYDASI

Soğuk hava donmayı, yüksek faturaları ve buz tutan boruları akla getirse de vücudumuz için şaşırtıcı bir avantaja sahip. Kalori yakımını artırmak. Sıcaklıklar düştüğünde beden, iç ısısını koruyabilmek için daha çok enerji harcar. Bu süreç "termogenez" olarak bilinir.

"İYİ" VE "KÖTÜ" YAĞ ARASINDAKİ FARK

Vücudumuzda iki tür yağ bulunur: beyaz ve kahverengi.

Beyaz yağ, fazladan aldığımız kalorilerin depolanmasıyla oluşur ve genellikle "kötü yağ" olarak bilinir. Aşırısı obeziteye, Tip 2 diyabete ve kalp hastalığı riskine yol açabilir.

Kahverengi yağ ise enerji üretmeye yardımcı olur ve metabolizmayı düzenler. Bu nedenle "iyi yağ" olarak kabul edilir.

Zayıf bireylerde kahverengi yağ oranı daha yüksektir. Bilim insanları, beyaz yağın kahverengi yağa dönüşümünü artırmanın yollarını araştırıyor.