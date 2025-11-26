Kadraj Galeri Kadraj İkon Üşüme yağ yakımını turbo moda alıyor! 15 dakikalık titreme bir saatlik egzersize bedel

Soğuk havalar üşütse de vücuda şaşırtıcı bir avantaj sağlayarak kalori yakımını hızlandırıyor. Sıcaklıklar düştükçe beden, iç ısısını korumak için daha fazla enerji harcıyor ve bu doğal süreç 'termogenez' olarak adlandırılıyor.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma, soğuk havada titremenin yağ yakımını tetikleyen irisin hormonunun salgılanmasını artırdığını ortaya koydu. İşte araştırmanın detayları…

ÜŞÜMENİN BİLİNMEYEN FAYDASI

Soğuk hava donmayı, yüksek faturaları ve buz tutan boruları akla getirse de vücudumuz için şaşırtıcı bir avantaja sahip. Kalori yakımını artırmak. Sıcaklıklar düştüğünde beden, iç ısısını koruyabilmek için daha çok enerji harcar. Bu süreç "termogenez" olarak bilinir.

"İYİ" VE "KÖTÜ" YAĞ ARASINDAKİ FARK

Vücudumuzda iki tür yağ bulunur: beyaz ve kahverengi.

Beyaz yağ, fazladan aldığımız kalorilerin depolanmasıyla oluşur ve genellikle "kötü yağ" olarak bilinir. Aşırısı obeziteye, Tip 2 diyabete ve kalp hastalığı riskine yol açabilir.

Kahverengi yağ ise enerji üretmeye yardımcı olur ve metabolizmayı düzenler. Bu nedenle "iyi yağ" olarak kabul edilir.

Zayıf bireylerde kahverengi yağ oranı daha yüksektir. Bilim insanları, beyaz yağın kahverengi yağa dönüşümünü artırmanın yollarını araştırıyor.

SOĞUK MARUZİYET 'ESMERLEŞMEYİ' TETİKLİYOR

Araştırmalara göre kahverengi yağın aktif hale gelmesinin en etkili yollarından biri soğuğa maruz kalmak. 2012 tarihli bir çalışma, yetişkinlerdeki kahverengi yağ dokusunun uyarıldığında metabolik olarak oldukça aktif olduğunu ortaya koydu.

Başka bir deyişle soğuk, vücutta adeta "fizyolojik bir ateş" etkisi yaratıyor.

TİTREME DOĞAL BİR KALORİ YAKMA MEKANİZMASI

Titreme, kahverengi yağın ısı üretmek için devreye girmesini sağlıyor.

2014'te Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma, titremenin yağ yakımında rol oynayan irisin hormonunu artırdığını belirledi.

Bilim insanlarına göre 15 dakika titremek, 1 saat orta şiddette egzersiz yapmakla benzer bir fizyolojik etki yaratıyor.

KRİYOTERAPİ VE SOĞUK YELEKLER TREND OLUYOR

Aşırı soğuğa kısa süreli maruziyet sağlayan kriyoterapinin; kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğü, bel çevresini azalttığına dair bulgular mevcut.

Soğuğu sevenler için başka bir yöntem de buz torbalarıyla doldurulmuş özel yelekler. Bu yeleklerin kullanıcıya saatte 250 kaloriye kadar ekstra yakım sağladığı iddia ediliyor.