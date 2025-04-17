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USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Ulusal Staj Programı (USP) başvurularının ardından öğrencilerin gözü sonuçlarda. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan son açıklama öğrencilerin merakla beklediği sonuçların duyurulma takvimine dair önemli bilgiler içeriyor. Açıklamada, "Değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır" denildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:02
USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından büyük bir heyecanla bekleniyor. 23 Aralık 2024 - 10 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından stajyer adaylarının değerlendirilme süreci ve sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler mesleki ve akademik yeterliliklerin yanı sıra sosyal, sanatsal ve sportif becerilerinin de puanlamaya dahil edilmesiyle dikkatleri üzerine topluyor.

USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ulusal Staj Programı başvuruları 23 Aralık 2024 tarihinde açılmış ve 10 Mart 2025 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili kurumlarca kontrol edilmiş ve değerleme süreci başlatılmıştır.

Her yıl olduğu gibi, adayların "akademik/mesleki", "sanatsal/sosyal" ve "sportif" yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır.

Süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Kariyer Kapısı web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Ulusal Staj Programı'na öğrenci girişi yaptığınızda sol menüde bulunan Yardımcı Kaynaklar bölümünü incelemenizi öneririz."

USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kimler Başvurabilir?

Ulusal Staj Programı'na başvuru yapmak isteyen öğrenciler için belirli koşullar yer almakta.

2025 yılı için başvuru şartları şu şekildedir:

Yaş Şartı: Başvuru yapacak adayların 01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yani, 01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olan öğrenciler başvuru yapabilir.

USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim Durumu ve Not Ortalaması:

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler başvuru yapabilir.

Öğrencilerin, genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir (başka not sistemlerinde denk not ortalaması kabul edilir).

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri başvurabilecektir. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri bu kapsamda yer almamaktadır.

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir.

Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler de başvuru yapabilmektedir.

USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular sırasında, not ortalaması konusunda henüz netleşmeyen bir durum bulunmaktadır. Özellikle, ön lisans 1. sınıf öğrencileri için bu şart aranmamaktadır. Ancak, staj başvuru tarihi itibarıyla öğrencilerin sınıf geçiş durumları da önemlidir.

Lisans 2. Sınıf ve Ön Lisans 1. Sınıf Öğrencileri: Başvuru döneminde bir üst sınıfa geçiş yapmış olmaları beklenmektedir.

Lisans 4. Sınıf ve Ön Lisans 2. Sınıf Öğrencileri: Mezuniyet aşamasına geçmemiş olmaları gerekir.

Not Ortalaması: Özellikle ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının en az 2 olması beklenmektedir. Aksi halde, işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)