USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim Durumu ve Not Ortalaması:

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler başvuru yapabilir.

Öğrencilerin, genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir (başka not sistemlerinde denk not ortalaması kabul edilir).

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri başvurabilecektir. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri bu kapsamda yer almamaktadır.

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir.

Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler de başvuru yapabilmektedir.