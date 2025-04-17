USP SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Ulusal Staj Programı (USP) başvurularının ardından öğrencilerin gözü sonuçlarda. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan son açıklama öğrencilerin merakla beklediği sonuçların duyurulma takvimine dair önemli bilgiler içeriyor. Açıklamada, "Değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır" denildi.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:02