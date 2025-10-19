Üniversiteler 3 yıl mı olacak, hangi bölümler kapsamda? YÖK’e göre kimler 3 yılda mezun olabilecek?

Bu kapsamda, başarılı öğrenciler dilerlerse gerekli koşulları yerine getirerek 4 yıllık lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilecek. Özvar, "Avrupa'nın birçok ülkesinde öğrenciler 180 AKTS ile mezun olabiliyor. Biz de buna benzer bir modeli Türkiye'ye uyarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi bölümleri kapsayacağına ilişkin detaylar henüz YÖK tarafından resmi olarak açıklanmadı.