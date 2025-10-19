Üniversiteler 3 yıl mı olacak, hangi bölümler kapsamda? YÖK'e göre kimler 3 yılda mezun olabilecek?
Türkiye yükseköğretim sistemi köklü bir dönüşümün eşiğinde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı öğrencilerin lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilecekleri yeni bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu yenilik YÖK'ün '2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası' vizyonu kapsamında atılacak en dikkat çekici adım olarak öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:20