Üniversiteler 3 yıl mı olacak, hangi bölümler kapsamda? YÖK'e göre kimler 3 yılda mezun olabilecek?

Türkiye yükseköğretim sistemi köklü bir dönüşümün eşiğinde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı öğrencilerin lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilecekleri yeni bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu yenilik YÖK'ün '2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası' vizyonu kapsamında atılacak en dikkat çekici adım olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:20
Prof. Dr. Özvar üniversite öğrencilerinin gereksiz ders ve kredi yükünden kurtarılacağını belirterek ders planlarının sadeleştirileceğini ve uygulama temelli bir öğrenme sistemine geçileceğini duyurdu.

"Yeni dönemde öğrencileri beceri ve yetkinlik kazandırmayan ders ve kredilerle yüklenmekten kurtarmayı gerekli görüyoruz." diyen Özvar öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, proje geliştirebilecekleri bir yapının kurulacağını söyledi.

Bu kapsamda, başarılı öğrenciler dilerlerse gerekli koşulları yerine getirerek 4 yıllık lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilecek. Özvar, "Avrupa'nın birçok ülkesinde öğrenciler 180 AKTS ile mezun olabiliyor. Biz de buna benzer bir modeli Türkiye'ye uyarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi bölümleri kapsayacağına ilişkin detaylar henüz YÖK tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Yaz Okulu Artık Gelecek Yıldan Ders Alma Fırsatı Sunacak

YÖK Başkanı yaz okulu sisteminin de yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Yeni modelde öğrenciler artık sadece geçmişten değil gelecek yıldan da ders alabilecek.

"Yaz okulu, esasen öğrencilerin bir sonraki yıldan ders alabilecekleri bir fırsat olmalı." diyen Özvar, bu düzenlemenin öğrencilere mezuniyetlerini hızlandırma imkanı sağlayacağını vurguladı.