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Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Şarkıcı Umut Akyürek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duymuştu herkes kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu. Çaresiz bir annenin yardım çığlıkları yanıt bulmuş, 19 yaşındaki Melek Bal, tedavi altına alınmıştı. Melek Bal, yaşadığı süreci tek tek anlatırken Netflix'in çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bal, 13 yaşında maddeye başladığını ifade ederek "Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:44
Umut Akyürek’in kızından itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınladığı bir video ile kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu duyurmuştu.

Umut Akyürek’in kızından itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Kızından korktuğu için kendisini odaya kilitleyen Umut Akyürek, "Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

Umut Akyürek'in yardım çağrısının ardından kızı Melek Bal, tedavi altına alınmıştı.

Umut Akyürek’in kızından itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

19 yaşındaki Melek Bal, yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını annesi Umut Akyürek ve babası Oktay Ertuğrul ile yanıtlayan Melek Bal, "13 yaşında başladım. Madde kullanmaya başladıktan sonra ailem ile bağlarım kopmaya başladı. Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu" dedi.

İşte o röportaj:

Umut Akyürek’in kızından itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Ne kadar zamandır tedavi görüyorsunuz?
59 gündür tedavi görüyorum. 73 gündür temizim. 90. günde tedavi programı tamamlanıyor ama ben biraz daha kalacağım. Daha önce 4 kez tedavi için psikiyatr servisine yatış yapmıştım. Ancak hiç faydası olmadı. İlaç bağımlısı da oldum. Tedavi görüyordum ama çıkınca yine yasaklı madde kullanmaya başlıyordum. Şimdi ise Liman Ayık Yaşam Derneği'nde sürdürdüğüm tedaviden çok memnunum. Buraya yatarken yasaklı maddeyi bırakmak istedim. Yasaklı maddeden kurtulmalıyım dedim. Buradaki hocalarım ve grup arkadaşlarımın da desteğiyle bıraktım, temiz kalıyorum. Kendimi de çok iyi hissediyorum.

Umut Akyürek’in kızından itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Kaç yaşında, nasıl başladınız yasaklı maddeye?
13 yaşında başladım. Madde kullanmaya başladıktan sonra ailem ile bağlarım kopmaya başladı. Onlar ne kadar çabalasa da anne ve babamı düşman olarak görüyordum. Arkadaş çevrem, özellikle internet ortamında tanıştığım, sosyal medyada iletişimde olduğum kişiler, yasaklı maddeye başlamamda çok etkili oldu. Şimdi ne kadar büyük hata yaptığımın farkına vardım. Yasaklı maddeye merak duygusu ve özenme ile başladım. Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu.

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