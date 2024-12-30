Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Ne kadar zamandır tedavi görüyorsunuz?

59 gündür tedavi görüyorum. 73 gündür temizim. 90. günde tedavi programı tamamlanıyor ama ben biraz daha kalacağım. Daha önce 4 kez tedavi için psikiyatr servisine yatış yapmıştım. Ancak hiç faydası olmadı. İlaç bağımlısı da oldum. Tedavi görüyordum ama çıkınca yine yasaklı madde kullanmaya başlıyordum. Şimdi ise Liman Ayık Yaşam Derneği'nde sürdürdüğüm tedaviden çok memnunum. Buraya yatarken yasaklı maddeyi bırakmak istedim. Yasaklı maddeden kurtulmalıyım dedim. Buradaki hocalarım ve grup arkadaşlarımın da desteğiyle bıraktım, temiz kalıyorum. Kendimi de çok iyi hissediyorum.