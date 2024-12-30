Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan itiraf: Beni uyuşturucuya Netflix özendirdi

Şarkıcı Umut Akyürek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duymuştu herkes kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu. Çaresiz bir annenin yardım çığlıkları yanıt bulmuş, 19 yaşındaki Melek Bal, tedavi altına alınmıştı. Melek Bal, yaşadığı süreci tek tek anlatırken Netflix'in çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bal, 13 yaşında maddeye başladığını ifade ederek "Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:44